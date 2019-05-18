Украина: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2018-2019
Карпаты
2:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Десна
0'
24' Желтая карточка
Фаворов Артём
50' Желтая карточка
Йода Карим
50' Вторая желтая карточка
Йода Карим
51' Желтая карточка
Фаворов Денис
1:0
52' Гол
Понде Кристиан
63' Желтая карточка
Понде Кристиан
76' Желтая карточка
Огиря Владислав
2:0
77' Гол
Мякушко Сергей
87'
1
Кучинский
Максим
22
Бусько
Андрей
19
Папа
Гуйе
50
Ковтун
Алексей
94
Мирошниченко
Денис
33
Мякушко
Сергей
29
Хонгла
Мартин
48
Клёц
Дмитрий
20
Ди
Франко
Франсиско
74
Йода
Карим
10
Понде
Кристиан
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
27
Старенький
Сергей
19
Фаворов
Артём
12
Картушов
Егор
10
Филиппов
Александр
Карпаты
Десна

Ход матча

24'
 
Фаворов Артём
46'
Нестеров Андрей
Папа Гуйе
 
50'
Йода Карим
 
50'
Йода Карим
 
51'
 
Фаворов Денис
52'
Понде Кристиан
1:0
60'
 
Козак Михаил
Старенький Сергей
61'
 
Безбородько Денис
Фаворов Артём
63'
Понде Кристиан
 
68'
Дебелко Роман
Понде Кристиан
 
74'
 
Хлёбас Дмитрий
Богданов Андрей
76'
 
Огиря Владислав
77'
Мякушко Сергей
2:0

Предыдущие игры

Карпаты Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од
Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна
Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна

Последние игры между собой

Карпаты: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Десна 2:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Десна Премьер-лига Десна 2:2 Карпаты Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 4 1 64 - 10 73
2. Динамо Киев 1:0 Заявка 29 20 5 4 48 - 15 65
3. Александрия Заявка 28 14 6 8 37 - 27 48
4. Заря Заявка 28 10 9 9 35 - 29 39
5. Мариуполь 0:1 Заявка 29 11 6 12 31 - 40 39
6. Львов Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна 0:2 Заявка 29 11 5 13 34 - 37 38
2. Ворскла Заявка 29 11 5 13 27 - 39 38
3. Олимпик Донецк Заявка 28 6 10 12 33 - 41 28
4. Карпаты 2:0 Заявка 28 6 8 14 36 - 45 26
5. Арсенал-Киев Заявка 29 7 4 18 23 - 51 25
6. Черноморец Од Заявка 27 5 7 15 22 - 44 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Фаворов Артём получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 2:0 Десна
Карпаты
55.8% (82)
Ничья
27.2% (40)
Десна
17% (25)
1:0 Карпаты
34% (50)
1:1 Ничья
23.1% (34)
2:1 Карпаты
12.9% (19)
1:2 Десна
8.8% (13)
0:1 Десна
6.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...