Украина: Премьер-лига 2018-2019
Карпаты
2:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Арена Львов
Десна
24' Желтая карточкаФаворов Артём
50' Желтая карточкаЙода Карим
50' Вторая желтая карточкаЙода Карим
51' Желтая карточкаФаворов Денис
1:0
52' ГолПонде Кристиан
63' Желтая карточкаПонде Кристиан
76' Желтая карточкаОгиря Владислав
2:0
77' ГолМякушко Сергей
19
Папа
Гуйе
48
Клёц
Дмитрий
74
Йода
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Йода КаримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Мендес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
49 Roman Sliva
-
Главный тренер: Гонсалес Фабри
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Козак МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
24'
50'
50'
51'
52'
1:0
63'
76'
77'
2:0
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од
Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна
Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|64 - 10
|73
|2.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|29
|20
|5
|4
|48 - 15
|65
|3.
|Александрия
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|37 - 27
|48
|4.
|Заря
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 29
|39
|5.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|29
|11
|6
|12
|31 - 40
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|0:2 Заявка
|29
|11
|5
|13
|34 - 37
|38
|2.
|Ворскла
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|27 - 39
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|33 - 41
|28
|4.
|Карпаты
|2:0 Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 45
|26
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|23 - 51
|25
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|22 - 44
|22
Карпаты
55.8% (82)
Ничья
27.2% (40)
Десна
17% (25)
1:0 Карпаты
34% (50)
1:1 Ничья
23.1% (34)
2:1 Карпаты
12.9% (19)
1:2 Десна
8.8% (13)
0:1 Десна
6.8% (10)
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