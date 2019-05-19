Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Санкт-Пёльтен
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
ЛАСК
0'
24' Желтая карточка
 25'
1
Christoph
Riegler
3
Luan
IX
8
Michael
Ambichl
6
Daniel
Petrovic
22
Инголич
Сандро
24
Раснер
Мартин
39
Robert
Ljubicic
10
Луксбахер
Даниэль
23
Хаас
Мануэль
7
Гартлер
Рене
14
Husein
Balic
36
Thomas
Gebauer
26
Reinhold
Ranftl
18
Gernot
Trauner
6
Philipp
Wiesinger
28
Dominik
Frieser
25
Холланд
Джеймс
8
Peter
Michorl
13
Улльманн
Максимилиан
27
Thomas
Goiginger
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
Санкт-Пёльтен
3-5-2
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

24'
 

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм
Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тянцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Кубок Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 9 7 1 1 20 - 8 49
2. ЛАСК 0:0 9 3 3 3 13 - 10 35
3. Вольфсбергер 0:0 9 4 2 3 13 - 13 29
4. Аустрия Вена 0:0 9 2 4 3 12 - 15 25
5. Штурм 0:1 9 3 0 6 9 - 14 24
6. Санкт-Пёльтен 0:0 9 1 4 4 6 - 13 22
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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