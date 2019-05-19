Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Санкт-Пёльтен
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: НВ Арена
ЛАСК
3
Luan
IX
23
Хаас
Мануэль
14
Husein
Balic
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
- Нападающий
-
14 Husein BalicНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Roko MislovПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ranko Popovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бенко ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Tobias Lawal
-
Главный тренер: Oliver Glasner
Ход матча
24'
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм
Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тянцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|49
|2.
|ЛАСК
|0:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 10
|35
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|29
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|25
|5.
|Штурм
|0:1
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|24
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|22
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