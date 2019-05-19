Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Александрия
0:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
36' Желтая карточка
Бабогло Владислав
49' Желтая карточка
Насонов Александр
0:1
58' Гол
Педро Витор
61' Желтая карточка
Педро Витор
62' Желтая карточка
Дуарте Бруно
73' Желтая карточка
Банада Евгений
74' Желтая карточка
Пернамбуко
90'+7
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
13
Бухал
Глеб
98
Стецков
Тимур
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
17
Лучкевич
Валерий
23
Шастал
Дмитрий
94
Задерака
Максим
18
Ситало
Артём
31
Бандура
Александр
3
Адамюк
Владимир
33
Борзенко
Сергей
67
Парамонов
Вадим
13
Насонов
Александр
16
Алваро
5
Приймак
Владислав
74
Марта
Пимента
11
Пернамбуко
6
Педро
Витор
9
Дуарте
Бруно
Александрия
Львов

Ход матча

36'
Бабогло Владислав
 
49'
 
Насонов Александр
52'
Протасов Евгений
Лучкевич Валерий
 
58'
0:1
Педро Витор
(Дуарте Бруно)
60'
Пономарь Виталий
Задерака Максим
 
61'
 
Педро Витор
62'
 
Дуарте Бруно
71'
 
Шина
Педро Витор
73'
Банада Евгений
 
74'
 
Пернамбуко
77'
Дедечко Денис
Шастал Дмитрий
 
78'
 
Висенте Родригес
Пернамбуко
90'
 
Кадина
Алваро

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Александрия 2:1 Мариуполь
Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия Черноморец Од 3:0 Александрия
Львов Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов
Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна

Последние игры между собой

Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Львов 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Львов Премьер-лига Львов 2:2 Александрия Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 4 1 64 - 10 73
2. Динамо Киев Заявка 29 20 5 4 49 - 16 65
3. Александрия Заявка 29 14 6 9 37 - 28 48
4. Заря Заявка 28 10 9 9 35 - 29 39
5. Мариуполь Заявка 29 11 6 12 32 - 41 39
6. Львов Заявка 29 8 9 12 24 - 35 33

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 29 11 5 13 34 - 37 38
2. Ворскла Заявка 29 11 5 13 27 - 39 38
3. Олимпик Донецк Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
4. Карпаты Заявка 29 7 8 14 37 - 45 29
5. Арсенал-Киев Заявка 29 7 4 18 23 - 51 25
6. Черноморец Од Заявка 29 5 7 17 23 - 47 22
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Бабогло Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 0:1 Львов
Александрия
85.5% (124)
Ничья
13.1% (19)
Львов
1.4% (2)
1:0 Александрия
39.3% (57)
2:0 Александрия
22.8% (33)
2:1 Александрия
21.4% (31)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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