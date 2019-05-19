Украина: Премьер-лига 2018-2019
Александрия
0:1
Конец матча
Стадион: Ника
Львов
36' Желтая карточкаБабогло Владислав
49' Желтая карточкаНасонов Александр
0:1
58' ГолПедро Витор
61' Желтая карточкаПедро Витор
62' Желтая карточкаДуарте Бруно
73' Желтая карточкаБанада Евгений
74' Желтая карточкаПернамбуко
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
13
Бухал
Глеб
18
Ситало
Артём
16
Алваро
11
Пернамбуко
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ПернамбукоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 ШинаПолузащитник
-
17 Янчак ВадимПолузащитник
-
4 КадинаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Блавацкий Богдан
Ход матча
58'
0:1
61'
62'
71'
73'
74'
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Александрия 2:1 Мариуполь
Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия Черноморец Од 3:0 Александрия
Львов Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов
Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна
Последние игры между собой
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|64 - 10
|73
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|49 - 16
|65
|3.
|Александрия
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 28
|48
|4.
|Заря
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 29
|39
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 41
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|24 - 35
|33
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|34 - 37
|38
|2.
|Ворскла
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|27 - 39
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|4.
|Карпаты
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|37 - 45
|29
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|23 - 51
|25
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 47
|22
Александрия
85.5% (124)
Ничья
13.1% (19)
Львов
1.4% (2)
1:0 Александрия
39.3% (57)
2:0 Александрия
22.8% (33)
2:1 Александрия
21.4% (31)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:0 Ничья
2.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...