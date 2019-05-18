Украина: Премьер-лига 2018-2019
Олимпик Донецк
2:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Черноморец Од
1:0
17' ГолMatar Dieye
1:1
47' ГолПавлов Василий
2:1
49' ГолВантух Роман
47
Вантух
Роман
78
Ксёнз
Павел
25
Matar
Dieye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
78 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Червенков Ангел
Ход матча
17'
47'
1:1
49'
2:1
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =7 -10Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев
Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =4 -13Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Десна 2:4 Черноморец Од Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од
Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Черноморец Од 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Черноморец Од Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|64 - 10
|73
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|49 - 16
|65
|3.
|Александрия
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|37 - 27
|48
|4.
|Заря
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 29
|39
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 41
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|34 - 37
|38
|2.
|Ворскла
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|27 - 39
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|2:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|4.
|Карпаты
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 45
|26
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|23 - 51
|25
|6.
|Черноморец Од
|1:2 Заявка
|28
|5
|7
|16
|23 - 46
|22
Олимпик Донецк
62.8% (91)
Ничья
26.9% (39)
Черноморец Од
10.3% (15)
1:0 Олимпик Донецк
30.3% (44)
2:1 Олимпик Донецк
28.3% (41)
1:1 Ничья
20.7% (30)
1:2 Черноморец Од
7.6% (11)
2:0 Олимпик Донецк
4.1% (6)
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