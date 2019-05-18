Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Олимпик Донецк
2:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Черноморец Од
0'
1:0
17' Гол
Matar Dieye
1:1
47' Гол
Павлов Василий
2:1
49' Гол
Вантух Роман
83'
1
Крынский
Владимир
97
Клименчук
Егор
4
Гришко
Дмитрий
44
Цымбалюк
Евгений
47
Вантух
Роман
78
Ксёнз
Павел
63
До
Коуто
Тейшейра
Максим
9
Гай
Алексей
8
Политыло
Сергей
41
Пасич
Геннадий
25
Matar
Dieye
12
Кожухарь
Андрей
8
Голиков
Александр
5
Рыжук
Дмитрий
15
Грачёв
Глеб
23
Норенков
Денис
34
Танчик
Владимир
11
Морозенко
Евгений
20
Бабенко
Руслан
10
Гошкодеря
Виталий
99
Вильяльмссон
Арни
25
Коваль
Владимир
Олимпик Донецк
Черноморец Од

Ход матча

17'
Matar Dieye
(До Коуто Тейшейра Максим)
1:0
46'
 
Павлов Василий
Морозенко Евгений
47'
1:1
Павлов Василий
(Норенков Денис)
49'
Вантух Роман
2:1
68'
 
Хамелюк Владислав
Грачёв Глеб
71'
 
Семенив Дмитрий
Вильяльмссон Арни
79'
Сондей Иван
Вантух Роман
 

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев
Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Десна 2:4 Черноморец Од Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од
Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Черноморец Од 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Черноморец Од Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 4 1 64 - 10 73
2. Динамо Киев Заявка 29 20 5 4 49 - 16 65
3. Александрия Заявка 28 14 6 8 37 - 27 48
4. Заря Заявка 28 10 9 9 35 - 29 39
5. Мариуполь Заявка 29 11 6 12 32 - 41 39
6. Львов Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 29 11 5 13 34 - 37 38
2. Ворскла Заявка 29 11 5 13 27 - 39 38
3. Олимпик Донецк 2:1 Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
4. Карпаты Заявка 28 6 8 14 36 - 45 26
5. Арсенал-Киев Заявка 29 7 4 18 23 - 51 25
6. Черноморец Од 1:2 Заявка 28 5 7 16 23 - 46 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Matar Dieye бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од
Олимпик Донецк
62.8% (91)
Ничья
26.9% (39)
Черноморец Од
10.3% (15)
1:0 Олимпик Донецк
30.3% (44)
2:1 Олимпик Донецк
28.3% (41)
1:1 Ничья
20.7% (30)
1:2 Черноморец Од
7.6% (11)
2:0 Олимпик Донецк
4.1% (6)
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