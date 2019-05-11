Украина: Премьер-лига 2018-2019
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Мариуполь
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =6 -4Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 0:1 Яблонец Карпаты 0:4 Динамо Киев
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:4 Динамо Киев Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|64 - 10
|73
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|47 - 15
|62
|3.
|Александрия
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|37 - 27
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 39
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 29
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 35
|38
|2.
|Ворскла
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|25 - 39
|35
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|33 - 41
|28
|4.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|23 - 49
|25
|5.
|Карпаты
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|34 - 45
|23
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|22 - 44
|22
Динамо Киев
96.7% (59)
Ничья
1.6% (1)
Мариуполь
1.6% (1)
2:0 Динамо Киев
44.3% (27)
2:1 Динамо Киев
19.7% (12)
3:0 Динамо Киев
13.1% (8)
1:0 Динамо Киев
13.1% (8)
3:1 Динамо Киев
3.3% (2)
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