Украина: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2018-2019
Динамо Киев
 
Позже

Стадион:
Мариуполь

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 0:1 Яблонец Карпаты 0:4 Динамо Киев
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:4 Динамо Киев Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 4 1 64 - 10 73
2. Динамо Киев Заявка 28 19 5 4 47 - 15 62
3. Александрия Заявка 28 14 6 8 37 - 27 48
4. Мариуполь Заявка 28 11 6 11 31 - 39 39
5. Заря Заявка 28 10 9 9 35 - 29 39
6. Львов Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 28 11 5 12 34 - 35 38
2. Ворскла Заявка 28 10 5 13 25 - 39 35
3. Олимпик Донецк Заявка 28 6 10 12 33 - 41 28
4. Арсенал-Киев Заявка 28 7 4 17 23 - 49 25
5. Карпаты Заявка 27 5 8 14 34 - 45 23
6. Черноморец Од Заявка 27 5 7 15 22 - 44 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Мариуполь

    До начала игры, которая состоится 18.05.2019, осталось 2 дня 1 час 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Мариуполь
    Динамо Киев
    96.7% (59)
    Ничья
    1.6% (1)
    Мариуполь
    1.6% (1)
    2:0 Динамо Киев
    44.3% (27)
    2:1 Динамо Киев
    19.7% (12)
    3:0 Динамо Киев
    13.1% (8)
    1:0 Динамо Киев
    13.1% (8)
    3:1 Динамо Киев
    3.3% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...