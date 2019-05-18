Украина: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Ворскла
2:0
Конец матча

Стадион:
Арсенал-Киев
0'
1:0
6' Гол
Коломоец Юрий
21' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
41' Желтая карточка
Васин Денис
50' Желтая карточка
Вакуленко Сергей
2:0
58' Гол
Васин Денис
63' Желтая карточка
Скляр Александр
90'+3
21
Ткаченко
Александр
23
Сапай
Вадим
25
Мартыненко
Евгений
17
Чеснаков
Владимир
4
Пердута
Игорь
77
Васин
Денис
11
Шарпар
Вячеслав
94
Todor
Petrovic
82
Ребенок
Павел
8
Габелок
Артём
26
Коломоец
Юрий
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
20
Башлай
Дмитрий
79
Вакуленко
Сергей
74
Дубинчак
Владислав
9
Домбровский
Андрей
21
Калитвинцев
Владислав
23
Танковский
Вячеслав
16
Ореховский
Павел
91
Мудрик
Михайло
27
Мезу
Гаэтан
Мисси
Ворскла
Арсенал-Киев

Ход матча

6'
Коломоец Юрий
(Ребенок Павел)
1:0
21'
 
Танковский Вячеслав
41'
Васин Денис
 
50'
 
Вакуленко Сергей
54'
 
Липартия Джаба
Мудрик Михайло
54'
Скляр Александр
Габелок Артём
 
56'
 
Ковпак Александр
Мезу Гаэтан Мисси
58'
Васин Денис
(Скляр Александр)
2:0
61'
 
Кадымян Гегам
Калитвинцев Владислав
63'
Скляр Александр
 
70'
Шехич Эдин
Ребенок Павел
 
86'
Карека
Коломоец Юрий
 

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна
Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев
Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Арсенал-Киев: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Ворскла 1:5 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:0 Ворскла Премьер-лига Арсенал-Киев 3:2 Ворскла Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 4 1 64 - 10 73
2. Динамо Киев Заявка 28 19 5 4 47 - 15 62
3. Александрия Заявка 28 14 6 8 37 - 27 48
4. Мариуполь Заявка 28 11 6 11 31 - 39 39
5. Заря Заявка 28 10 9 9 35 - 29 39
6. Львов Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 28 11 5 12 34 - 35 38
2. Ворскла Заявка 29 11 5 13 27 - 39 38
3. Олимпик Донецк Заявка 28 6 10 12 33 - 41 28
4. Арсенал-Киев Заявка 29 7 4 18 23 - 51 25
5. Карпаты Заявка 27 5 8 14 34 - 45 23
6. Черноморец Од Заявка 27 5 7 15 22 - 44 22
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Васин Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Танковский Вячеслав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Коломоец Юрий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Арсенал-Киев
Ворскла
66% (97)
Ничья
25.2% (37)
Арсенал-Киев
8.8% (13)
1:0 Ворскла
32.7% (48)
2:1 Ворскла
25.9% (38)
1:1 Ничья
18.4% (27)
2:0 Ворскла
7.5% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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