Украина: Премьер-лига 2018-2019
Ворскла
2:0
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Арсенал-Киев
1:0
6' ГолКоломоец Юрий
21' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
41' Желтая карточкаВасин Денис
50' Желтая карточкаВакуленко Сергей
2:0
58' ГолВасин Денис
63' Желтая карточкаСкляр Александр
23
Сапай
Вадим
77
Васин
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сакив ТарасЗащитник
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 КарекаНападающий
-
Главный тренер: Vitalii Kosovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
Ход матча
6'
1:0
41'
50'
58'
2:0
63'
86'
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна
Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +6 =3 -11Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев
Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Арсенал-Киев: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Ворскла 1:5 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:0 Ворскла Премьер-лига Арсенал-Киев 3:2 Ворскла Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|64 - 10
|73
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|47 - 15
|62
|3.
|Александрия
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|37 - 27
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 39
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 29
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 35
|38
|2.
|Ворскла
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|27 - 39
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|33 - 41
|28
|4.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|23 - 51
|25
|5.
|Карпаты
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|34 - 45
|23
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|22 - 44
|22
Ворскла
66% (97)
Ничья
25.2% (37)
Арсенал-Киев
8.8% (13)
1:0 Ворскла
32.7% (48)
2:1 Ворскла
25.9% (38)
1:1 Ничья
18.4% (27)
2:0 Ворскла
7.5% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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