Швеция: Суперэттан 2019
0:1
17' ГолJoel Nilsson
18' Желтая карточкаDavid Johannesson
86' Желтая карточкаAmer Eriksson-Ibragic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Shina XIV
-
15 Emir Avdic
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
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-
Ход матча
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю
Последние игры между собой
Эстер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|9
|8
|1
|0
|20 - 5
|25
|2.
|Мьельбю
|1:0
|9
|6
|0
|3
|12 - 9
|18
|3.
|Норрбю
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|5.
|Дегерфорс
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|ГАИС
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|7.
|Эргрюте ФФ
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Йёнчёпинг
|8
|3
|2
|3
|13 - 7
|11
|9.
|Вестерос СК
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Треллеборг
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Фрей
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|12.
|Броммапойкарна
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Далкурд
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Хальмстад
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|15.
|Эстер
|0:1
|9
|1
|4
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Сюрианска
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
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