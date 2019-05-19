Швеция: Суперэттан 2019

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Эстер
0:1
Второй тайм: 88'
Мьельбю
0'
0:1
17' Гол
Joel Nilsson
18' Желтая карточка
David Johannesson
86' Желтая карточка
Amer Eriksson-Ibragic
88'
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
18
Jonathan
Drott
17
Christian
Ljungberg
19
Андреассон
Антон
10
David
Johannesson
7
Carl
Johansson
III
13
Carljohan
Eriksson
I
3
Amer
Eriksson-Ibragic
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
22
Jesper
Gustavsson
7
Viktor
Gustafson
11
Эйольфссон
Гисли
16
Jacob
Bergstroem
23
Карлссон
Отар
Эстер
4-4-2
Мьельбю
4-4-1-1

Ход матча

17'
0:1
Joel Nilsson
(Jacob Bergstroem)
18'
David Johannesson
 
46'
Filip Oernblom
Jonathan Drott
 
58'
 
David Loefquist
Viktor Gustafson
69'
Gustav Ahrn
Андреассон Антон
 
72'
 
Jakob Ottosson
Эйольфссон Гисли
83'
Shina XIV
David Johannesson
 
86'
 
Amer Eriksson-Ibragic

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю
Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю

Последние игры между собой

Эстер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Мьельбю 0:1 Эстер Первый дивизион Эстер 0:0 Мьельбю Первый дивизион Мьельбю 2:0 Эстер Кубок Швеции Мьельбю 2:0 Эстер Кубок
Эстер 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Эстер Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Эстер Товарищеские матчи Эстер 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Эстер 3:0 Мьельбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 9 8 1 0 20 - 5 25
2. Мьельбю 1:0 9 6 0 3 12 - 9 18
3. Норрбю 9 4 4 1 11 - 10 16
4. Браге 8 4 2 2 12 - 5 14
5. Дегерфорс 8 4 2 2 12 - 8 14
6. ГАИС 8 3 3 2 8 - 9 12
7. Эргрюте ФФ 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Йёнчёпинг 8 3 2 3 13 - 7 11
9. Вестерос СК 8 2 4 2 7 - 6 10
10. Треллеборг 9 2 4 3 12 - 13 10
11. Фрей 9 2 3 4 9 - 17 9
12. Броммапойкарна 8 2 1 5 11 - 14 7
13. Далкурд 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Хальмстад 9 2 1 6 7 - 13 7
15. Эстер 0:1 9 1 4 4 5 - 9 7
16. Сюрианска 8 1 3 4 9 - 17 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    18'
    David Johannesson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Joel Nilsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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