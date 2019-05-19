Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
2:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Тромсё
0'
0:1
23' Гол
Антонсен Кент-Аре
1:1
25' Гол
Силла Якуба
2:1
47' Гол
Реннинг Мартин
56'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
39
Саетра
Ларс
25
Ринстад
Стиан
23
Спельманн
Мартин
29
Силла
Якуба
7
Стенгель
Херман
18
Реннинг
Мартин
30
Абделлауйе
Мостафа
90
Пеллегрино
Амаль
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
19
Marcus
Holmgren
Pedersen
5
Anders
Jenssen
3
Антонсен
Кент-Аре
6
Пиринен
Юха
15
Андерсен
Магнус
7
Педерсен
Мортен-Гамст
25
Lasse
Nilsen
18
Onni
Valakari
11
Тейлор
Роберт
30
Эспейор
Рунар
Стрёмсгодсет
4-4-2
Тромсё
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Антонсен Кент-Аре
(Педерсен Мортен-Гамст)
25'
Силла Якуба
1:1
47'
Реннинг Мартин
(Ринстад Стиан)
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё
Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Тромсё: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Тромсё 0:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 2:0 9 7 1 1 14 - 6 22
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Волеренга 9 5 2 2 17 - 10 17
5. Кристиансунд 0:0 10 5 2 3 11 - 10 17
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 0:0 9 3 3 3 12 - 8 12
9. Ранхейм 1:0 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Стрёмсгодсет 2:1 9 2 3 4 11 - 14 9
11. Мьёндален 1:2 9 2 3 4 13 - 16 9
12. Лиллестрём 0:2 9 2 3 4 7 - 14 9
13. Русенборг 2:1 9 2 3 4 6 - 13 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 0:1 9 1 4 4 6 - 9 7
16. Тромсё 1:2 9 1 1 7 8 - 17 4
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Реннинг Мартин бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Силла Якуба бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Антонсен Кент-Аре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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