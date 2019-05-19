Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
2:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Мариенлист
Тромсё
0:1
23' ГолАнтонсен Кент-Аре
1:1
25' ГолСилла Якуба
2:1
47' ГолРеннинг Мартин
39
Саетра
Ларс
29
Силла
Якуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
23'
25'
1:1
47'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =8 -7Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё
Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Тромсё: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Тромсё 0:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|2:0
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Волеренга
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|9.
|Ранхейм
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|Мьёндален
|1:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|Лиллестрём
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|13.
|Русенборг
|2:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Тромсё
|1:2
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
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