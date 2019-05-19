Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Ранхейм
0'
40' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
0:1
45' Гол
Ivar Solli Roenning
49' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
51'
31
Фальк
Аслак
22
Твейта
Йон-Хельге
44
Бато
Шелдон
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
14
Ассофейфа
Вилмер
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
45
Ларсен
Йорген
26
Исмаила
Кулибали
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
21
Торбьерн
Эггем
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
6
Magnus
Blakstad
7
Региниуссен
Мадс
16
Скарсем
Олаус
18
Ivar
Solli
Roenning
26
Ola
Solbakken
15
Erik
Toenne
Сарпсборг-08
4-4-2
Ранхейм
4-1-2-3

Ход матча

40'
Исмаила Кулибали
 
45'
0:1
Ivar Solli Roenning
(Erik Toenne)
46'
Сальвесен Ларс-Йорген
Исмаила Кулибали
 
46'
Нильсен Матти
Ассофейфа Вилмер
 
49'
Захариассен Кристоффер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм
Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Ранхейм Типпелиген
Ранхейм 1:2 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 2:2 Ранхейм Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Одд 2:0 9 7 1 1 14 - 6 22
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Волеренга 9 5 2 2 17 - 10 17
5. Кристиансунд 0:0 10 5 2 3 11 - 10 17
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 0:0 9 3 3 3 12 - 8 12
9. Ранхейм 1:0 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Стрёмсгодсет 2:1 9 2 3 4 11 - 14 9
11. Мьёндален 1:2 9 2 3 4 13 - 16 9
12. Лиллестрём 0:2 9 2 3 4 7 - 14 9
13. Русенборг 2:1 9 2 3 4 6 - 13 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 0:1 9 1 4 4 6 - 9 7
16. Тромсё 1:2 9 1 1 7 8 - 17 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ivar Sollie Roenning бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Ismaila Cheick Coulibaly получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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