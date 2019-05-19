Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Сарпсборг
Ранхейм
40' Желтая карточкаИсмаила Кулибали
0:1
45' ГолIvar Solli Roenning
49' Желтая карточкаЗахариассен Кристоффер
31
Фальк
Аслак
44
Бато
Шелдон
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм
Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|2:0
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Волеренга
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|9.
|Ранхейм
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|Мьёндален
|1:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|Лиллестрём
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|13.
|Русенборг
|2:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Тромсё
|1:2
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
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