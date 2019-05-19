Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Аспмира Стадион
Бранн
0:1
28' ГолDaouda Bamba
0:2
31' ГолАкоста Бисмарк
1:2
42' ГолFrederik Andre Bjoerkan
62' Желтая карточкаЙенсен Рубен
26
Haakon
Evjen
20
Amor
Layoni
16
Йенсен
Рубен
10
Ордагич
Амер
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Haakon EvjenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Jens HaugeНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
28'
0:1
31'
0:2
42'
62'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =4 -2Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт
Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга
Бранн Последние 20 матчей: +12 =3 -5Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн
Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Бранн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|9
|7
|1
|1
|15 - 6
|22
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Волеренга
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|4.
|Будё-Глимт
|1:2
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|5.
|Бранн
|2:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Кристиансунд
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|7.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Хёугесунн
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|9.
|Ранхейм
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Мьёндален
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|12.
|Русенборг
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|13.
|Лиллестрём
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Тромсё
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
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