Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:2
Второй тайм: 66'

Стадион:
Бранн
0'
0:1
28' Гол
Daouda Bamba
0:2
31' Гол
Акоста Бисмарк
1:2
42' Гол
Frederik Andre Bjoerkan
62' Желтая карточка
Йенсен Рубен
66'
1
Рикардо
II
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
2
Marius
Lode
4
Берган
Вегар
29
Рейтан
Эрленд
Даль
26
Haakon
Evjen
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
15
Акоста
Бисмарк
3
Вормгор
Вито
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
16
Йенсен
Рубен
10
Ордагич
Амер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
Будё-Глимт
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Daouda Bamba
(Акоста Бисмарк)
31'
0:2
Акоста Бисмарк
42'
Frederik Andre Bjoerkan
1:2
58'
 
Соренсен Гилли
Daouda Bamba
62'
 
Йенсен Рубен
63'
Endre Kupen
Geir Andre Herrem
 
63'
Vegard Leikvoll Moberg
Берган Вегар
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт
Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга
Бранн Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн
Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Бранн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Будё-Глимт 2:0 Бранн Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Бранн Типпелиген
Бранн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 9 7 1 1 15 - 6 22
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Волеренга 9 5 2 2 17 - 10 17
4. Будё-Глимт 1:2 9 5 2 2 19 - 13 17
5. Бранн 2:1 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Кристиансунд 10 5 2 3 11 - 10 17
7. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Хёугесунн 9 3 3 3 12 - 8 12
9. Ранхейм 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Мьёндален 9 2 3 4 14 - 17 9
12. Русенборг 9 2 3 4 7 - 14 9
13. Лиллестрём 9 2 3 4 7 - 15 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 9 1 4 4 7 - 11 7
16. Тромсё 9 1 1 7 8 - 18 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Frederik Andre Bjoerkan бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Акоста Бисмарк бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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