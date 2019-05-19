Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:2
Второй тайм: 55'
Стадион: Аараасен
Одд
0:1
2' ПенальтиБорвен Торгейр
0:2
47' ГолХаген Стеффен
54' Желтая карточкаСмарасон Арнор
13
Киппе
Фроде
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Moses Ebiye
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
2'
0:1
47'
0:2
54'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =8 -5Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём
Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём
Одд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Одд: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|2:0
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Волеренга
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|9.
|Ранхейм
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|Мьёндален
|1:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|Лиллестрём
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|13.
|Русенборг
|2:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Тромсё
|1:2
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
Загрузка...