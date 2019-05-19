Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:2
Второй тайм: 55'

Стадион:
Одд
0'
0:1
2' Пенальти
Борвен Торгейр
0:2
47' Гол
Хаген Стеффен
54' Желтая карточка
Смарасон Арнор
55'
1
Марко
Марич
II
5
Simen
Rafn
4
Tobias
Sahlquist
13
Киппе
Фроде
27
Josef
Brian
Baccay
7
Густавссон
Даниэль
14
Крогстад
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
88
Смарасон
Арнор
10
Ольсен
Томас
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Самуэльсен
Йоне
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
Лиллестрём
4-4-1-1
Одд
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Борвен Торгейр
18'
Sheriff Sinyan
Киппе Фроде
 
46'
Aleksander Melgalvis
Kristoffer Oedemarksbakken
 
46'
 
Odin Luraas Bjoertuft
Семб-Берге Фредрик
47'
0:2
Хаген Стеффен
(Рашани Эльбасан)
54'
Смарасон Арнор
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём
Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём
Одд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд
Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален Одд 3:0 Ваттенс Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд Одд 5:1 Рёуфосс Гётеборг 2:1 Одд Бранн 1:0 Одд

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Одд: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Одд 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Одд Типпелиген
Лиллестрём 1:3 Одд Товарищеские матчи Лиллестрём 2:4 Одд Типпелиген Одд 1:3 Лиллестрём Типпелиген Одд 1:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Одд 5:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Одд Типпелиген Одд 6:1 Лиллестрём Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Одд 2:0 9 7 1 1 14 - 6 22
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Волеренга 9 5 2 2 17 - 10 17
5. Кристиансунд 0:0 10 5 2 3 11 - 10 17
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 0:0 9 3 3 3 12 - 8 12
9. Ранхейм 1:0 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Стрёмсгодсет 2:1 9 2 3 4 11 - 14 9
11. Мьёндален 1:2 9 2 3 4 13 - 16 9
12. Лиллестрём 0:2 9 2 3 4 7 - 14 9
13. Русенборг 2:1 9 2 3 4 6 - 13 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 0:1 9 1 4 4 6 - 9 7
16. Тромсё 1:2 9 1 1 7 8 - 17 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Лиллестрём делает замену. Киппе Фроде уходит с поля, а Sheriff Sinyan выходит на его замену.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Борвен Торгейр из команды Одд забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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