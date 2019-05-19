Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Хёугесунн
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Кристиансунд
0'
35' Желтая карточка
Jesper Isaksen
57'
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
8
Тронстад
Сондре
14
Torbjoern
Kallevaag
11
Самуэльсен
Мартин
17
Ibrahima
Wadji
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
25
Henrik
Gjesdal
4
Christophe
Psyche
15
Erlend
Sivertsen
16
Ольсен
Мейнхард
8
Haris
Cirak
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
20
Thomas
Amang
14
Jesper
Isaksen
Хёугесунн
4-4-1-1
Кристиансунд
4-3-3

Ход матча

35'
 
Jesper Isaksen
46'
 
Bent Soermo
Jesper Isaksen

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн
Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Типпелиген Хёугесунн 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 2:0 9 7 1 1 14 - 6 22
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Волеренга 9 5 2 2 17 - 10 17
5. Кристиансунд 0:0 10 5 2 3 11 - 10 17
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 0:0 9 3 3 3 12 - 8 12
9. Ранхейм 1:0 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Стрёмсгодсет 2:1 9 2 3 4 11 - 14 9
11. Мьёндален 1:2 9 2 3 4 13 - 16 9
12. Лиллестрём 0:2 9 2 3 4 7 - 14 9
13. Русенборг 2:1 9 2 3 4 6 - 13 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 0:1 9 1 4 4 6 - 9 7
16. Тромсё 1:2 9 1 1 7 8 - 17 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Jesper Isaksen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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