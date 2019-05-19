Норвегия: Типпелиген 2019
Хёугесунн
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Хуагесунд
Кристиансунд
35' Желтая карточкаJesper Isaksen
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
20
Thomas
Amang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
16 Лейте Бруно
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
-
13 Bendik ByeНападающий
-
20 Thomas AmangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
35'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =2 -9Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн
Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|2:0
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Волеренга
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|9.
|Ранхейм
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|Мьёндален
|1:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|12.
|Лиллестрём
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|13.
|Русенборг
|2:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Тромсё
|1:2
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
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