Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Брондбю
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Митьюлланд
0'
3' Желтая карточка
Джеймс Маньрекар
0:1
14' Гол
Evander Ferreira
28'
1
Швебе
Марвин
2
Jens
Martin
Gammelby
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Рёкер
Бенедикт
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
12
Тибблинг
Симон
21
Кристенсен
Лассе
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
50
Эрцег
Анте
31
Андерсен
Миккель
6
Андерссон
Йоэль
25
Джеймс
Маньрекар
20
Николаесен
Расмус
29
Кужава
Рафал
11
Мабиль
Авер
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
10
Evander
Ferreira
38
Frank
Onyeka
56
Довбик
Артём
74
Junior
Brumado
Брондбю
4-1-2-1-2
Митьюлланд
4-4-2

Ход матча

3'
 
Джеймс Маньрекар
14'
0:1
Evander Ferreira

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг
Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Митьюлланд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Брондбю Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 7 0 2 20 - 11 82
2. Митьюлланд 1:0 9 4 2 3 13 - 11 74
3. Эсбьерг 9 4 3 2 11 - 11 53
4. Оденсе 9 2 4 3 13 - 15 52
5. Брондбю 0:1 9 2 2 5 10 - 12 46
6. Нордшелланн 9 0 5 4 7 - 14 41
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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