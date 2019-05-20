Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Брондбю
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Брондбю
Митьюлланд
3' Желтая карточкаДжеймс Маньрекар
0:1
14' ГолEvander Ferreira
50
Эрцег
Анте
29
Кужава
Рафал
11
Мабиль
Авер
38
Frank
Onyeka
56
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Эрцег АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кужава РафалЗащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
-
56 Довбик АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Тюкосен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг
Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Митьюлланд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|7
|0
|2
|20 - 11
|82
|2.
|Митьюлланд
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|74
|3.
|Эсбьерг
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|53
|4.
|Оденсе
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|52
|5.
|Брондбю
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|46
|6.
|Нордшелланн
|9
|0
|5
|4
|7 - 14
|41
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