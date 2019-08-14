Норвегия: Типпелиген 2019

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Стабек
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Волеренга
0'
38' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
41'
12
Сандберг
Маркус
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Демидов
Вадим
18
Моэ
Йеппе
2
Эрнандес
Рональд
22
Sammy
Skytte
8
Бохинен
Эмиль
20
Брюнхильдсен
Ола
21
Kasper
Junker
17
Браатен
Даниэль
13
Клаессон
Кристоффер
5
Эфрайн
Хуарес
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
6
Шала
Херолинд
9
Джордж
Майрон
Стабек
4-4-2
Волеренга
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Дале Кристиан
Эфрайн Хуарес
38'
Ханше-Ольсен Андреас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек
Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален

Последние игры между собой

Стабек: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Волеренга: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Стабек Типпелиген Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген
Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 0:0 17 11 3 3 38 - 25 36
3. Одд 17 10 3 4 25 - 19 33
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 17 8 4 5 26 - 21 28
6. Волеренга 0:0 17 7 5 5 31 - 22 26
7. Кристиансунд 0:0 17 6 6 5 19 - 17 24
8. Лиллестрём 17 6 3 8 22 - 28 21
9. Хёугесунн 17 5 6 6 25 - 20 21
10. Викинг 0:0 17 5 5 7 21 - 27 20
11. Ранхейм 17 5 3 9 18 - 29 18
12. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
13. Стабек 0:0 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Мьёндален 17 3 8 6 24 - 29 17
15. Сарпсборг-08 0:0 17 2 9 6 17 - 22 15
16. Стрёмсгодсет 17 3 4 10 19 - 32 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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