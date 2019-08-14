Норвегия: Типпелиген 2019
38' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
30 Peder Vogt
-
67 Tortel Lembi
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +7 =3 -10Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек
Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =4 -6Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален
Последние игры между собой
Стабек: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Волеренга: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 25
|36
|3.
|Одд
|17
|10
|3
|4
|25 - 19
|33
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|6.
|Волеренга
|0:0
|17
|7
|5
|5
|31 - 22
|26
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|17
|6
|6
|5
|19 - 17
|24
|8.
|Лиллестрём
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|9.
|Хёугесунн
|17
|5
|6
|6
|25 - 20
|21
|10.
|Викинг
|0:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|11.
|Ранхейм
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|13.
|Стабек
|0:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Мьёндален
|17
|3
|8
|6
|24 - 29
|17
|15.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|2
|9
|6
|17 - 22
|15
|16.
|Стрёмсгодсет
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
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