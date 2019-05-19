США: МЛС 2019
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Orlando City Stadium
Цинциннати
23
Brian
Rowe
22
Сане
Людовик
2
Руан
17
Нани
Луиш
32
Хойт
Джастин
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
-
2 РуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Josue ColmanНападающий
-
27 Kamal Miller
-
19 Benji Michel
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Пауэлл АлвасЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
93 Сайеф КеннетНападающий
-
Главный тренер: Yoann Damet
Ход матча
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +4 =4 -12Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +8 =4 -8Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати
Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|2.
|Ди Си Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|14
|6
|3
|5
|15 - 19
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|7.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|8.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|11.
|Цинциннати
|0:0
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|9
|3
|1
|31 - 8
|30
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Хьюстон Динамо
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|5.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|Даллас
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|7.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|0
|2
|9
|16 - 30
|2
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