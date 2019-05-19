США: МЛС 2019

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Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Цинциннати
0' 13'
23
Brian
Rowe
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
2
Руан
7
Cristian
Higuita
8
Jhegson
Mendez
4
Джонсон
Уилл
44
Моутинью
Жоау
13
Tesho
Akindele
9
Chris
Mueller
17
Нани
Луиш
18
Spencer
Richey
17
Депланье
Матье
32
Хойт
Джастин
2
Уостон
Кендаль
4
Greg
Garza
16
Александер
Эрик
8
Victor
Ulloa
24
Frankie
Amaya
45
Ледесма
Эммануэль
11
Мэттокс
Даррен
31
Kekuta
Manneh
Орландо Сити
3-4-3
Цинциннати
4-3-3

Ход матча

10'
 
Пауэлл Алвас
Greg Garza

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати
Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 7 3 3 23 - 12 24
2. Ди Си Юнайтед 14 7 3 4 18 - 13 24
3. Монреаль Импакт 14 6 3 5 15 - 19 21
4. Атланта Юнайтед 11 6 2 3 13 - 8 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
7. Чикаго Файр 13 4 4 5 20 - 17 16
8. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 0:0 13 3 4 6 14 - 19 13
11. Цинциннати 0:0 13 3 3 7 10 - 18 12
12. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 9 3 1 31 - 8 30
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Хьюстон Динамо 11 7 2 2 20 - 12 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
5. Миннесота Юнайтед 12 5 3 4 20 - 18 18
6. Даллас 12 5 2 5 16 - 16 17
7. Реал Солт-Лейк 12 5 1 6 18 - 20 16
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Ванкувер Уайткэпс 13 3 4 6 12 - 16 13
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 11 0 2 9 16 - 30 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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