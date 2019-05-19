Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
0:0
Первый тайм: 19'
Ботафого Рибейрао
0' 19'
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
11
Майкл
5
Geovane
II
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
89
Giovanni
Augusto
9
Брандао
Жуниор
1
Роберто
Фернандес
4
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Жонатан
Морейра
5
Gustavo
Costa
9
Alex
Santana
II
8
Cicero
II
10
Joao
Paulo
I
11
Erik
IV
7
Соуза
Диего
Гойяс
4-4-1-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс
Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао
Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А
Гойяс 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 4:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:4 Гойяс Серия A Гойяс 3:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Атлетико Минейро 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Сан-Паулу 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Сантос 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Ботафого Рибейрао 0:0 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Коринтианс 1:0 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Атлетико Паранаэнсе 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
8. Фламенго 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Шапекоэнсе 1:0 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Гойяс 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Байя 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Интернасьональ 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Флуминенсе 5 2 0 3 10 - 9 6
14. Крузейро 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Алагоано 0:0 5 0 4 1 1 - 5 4
16. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
17. Форталеза 0:1 5 1 0 4 2 - 8 3
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Васко да Гама 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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