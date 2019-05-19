Бразилия: Серия A 2019
Гойяс
0:0
Первый тайм: 19'
Ботафого Рибейрао
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
13
Жефферсон
11
Майкл
20
Leo
Sena
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
33 Yago IVЗащитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
11 МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Нападающий
-
-
6 Yago I
-
-
25 Rafinha XI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ДжинПолузащитник
-
16 Yuri VIПолузащитник
-
15 Gilson I
-
21 Rickson
-
-
-
18 Igor Cassio
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +12 =1 -7Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс
Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =5 -6Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао
Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Гойяс 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 4:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:4 Гойяс Серия A Гойяс 3:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Атлетико Минейро
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Коринтианс
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Шапекоэнсе
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Гойяс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Байя
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Интернасьональ
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|14.
|Крузейро
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Алагоано
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 5
|4
|16.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|17.
|Форталеза
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Васко да Гама
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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