США: МЛС 2019
Даллас
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Тойота
Лос-Анджелес
6' Желтая карточкаАкоста Бриан
1:0
29' ГолRyan Hollingshead
34' Желтая карточкаБрессан Матеус
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
-
15 Jacori HayesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
26 John Nelson
-
30 Kyle Zobeck
-
-
-
-
22 Ema Twumasi
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Joshua Perez
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
6'
29'
34'
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Даллас 0:0 Коламбус Кру
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Даллас: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|2.
|Ди Си Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|14
|6
|3
|5
|15 - 19
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|2
|5
|17 - 14
|17
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|14
|9
|3
|2
|31 - 9
|30
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Хьюстон Динамо
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|7
|2
|4
|18 - 16
|23
|5.
|Даллас
|1:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|7.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|12
|0
|3
|9
|16 - 30
|3
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