США: МЛС 2019

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Даллас
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
6' Желтая карточка
Акоста Бриан
1:0
29' Гол
Ryan Hollingshead
34' Желтая карточка
Брессан Матеус
47'
1
Гонзалез
Джесси
2
Reggie
Cannon
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
15
Jacori
Hayes
8
Акоста
Бриан
14
Dominique
Badji
10
Pablo
Aranguiz
12
Ryan
Hollingshead
27
Jesus
Ferreira
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Walker
Zimmerman
4
Eddie
Segura
13
Mohammed
El
Monir
II
8
Орта
Андре
14
Mark
Anthony
Kaye
24
Lee
Nguyen
7
Latif
Blessing
10
Вела
Карлос
9
Diego
Rossi
Даллас
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

6'
Акоста Бриан
 
29'
Ryan Hollingshead
(Dominique Badji)
1:0
32'
 
Joshua Perez
Бейташур Стивен
34'
Брессан Матеус
 

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Даллас 0:0 Коламбус Кру
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Даллас: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес 2:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 1:1 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 7 3 3 23 - 12 24
2. Ди Си Юнайтед 14 7 3 4 18 - 13 24
3. Монреаль Импакт 14 6 3 5 15 - 19 21
4. Атланта Юнайтед 12 6 2 4 13 - 9 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 2 5 17 - 14 17
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 13 4 4 5 20 - 17 16
9. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
10. Орландо Сити 13 4 3 6 19 - 20 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12
12. Цинциннати 13 3 2 8 11 - 23 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 14 9 3 2 31 - 9 30
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Хьюстон Динамо 11 7 2 2 20 - 12 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 13 7 2 4 18 - 16 23
5. Даллас 1:0 13 6 2 5 17 - 16 20
6. Миннесота Юнайтед 12 5 3 4 20 - 18 18
7. Реал Солт-Лейк 12 5 1 6 18 - 20 16
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Ванкувер Уайткэпс 13 3 4 6 12 - 16 13
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 0:0 12 0 3 9 16 - 30 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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