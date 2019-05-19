Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 20'
Алагоано
37
Зе
Карлос
28
Иаго
Лопес
19
Rodrigo
I
33
Густаво
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Paraguaio
-
21 Camilo III
-
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго
Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе Палестино 0:1 Интернасьональ Авенида 0:1 Интернасьональ
Алагоано Последние 20 матчей: +9 =8 -3Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано
Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано Сампайо Корреа 0:3 Алагоано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Атлетико Минейро
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Коринтианс
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Шапекоэнсе
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Гойяс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Байя
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Интернасьональ
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|14.
|Крузейро
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Алагоано
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 5
|4
|16.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|17.
|Форталеза
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Васко да Гама
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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