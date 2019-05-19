Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 20'
Алагоано
0' 20'
12
Marcelo
Lomba
37
Зе
Карлос
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
28
Иаго
Лопес
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
33
Густаво
10
Д'Алессандро
Андрес
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
12
Jordi
2
Аподи
Диаллиссон
13
Gerson
Guimaraes
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
9
Нилтон
Феррейра
19
Didira
7
Formagini
Caridade
Madson
Micao
10
Matheus
Savio
99
Patrick
Fabiano
Интернасьональ
4-3-3
Алагоано
4-2-3-1

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго
Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе Палестино 0:1 Интернасьональ Авенида 0:1 Интернасьональ
Алагоано Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано
Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано Сампайо Корреа 0:3 Алагоано
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Атлетико Минейро 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Сан-Паулу 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Сантос 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Ботафого Рибейрао 0:0 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Коринтианс 1:0 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Атлетико Паранаэнсе 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
8. Фламенго 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Шапекоэнсе 1:0 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Гойяс 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Байя 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Интернасьональ 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Флуминенсе 5 2 0 3 10 - 9 6
14. Крузейро 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Алагоано 0:0 5 0 4 1 1 - 5 4
16. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
17. Форталеза 0:1 5 1 0 4 2 - 8 3
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Васко да Гама 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...