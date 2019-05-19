Бразилия: Серия A 2019
4' Желтая карточкаJuninho Capixaba
1:0
11' ГолRicardinho VI
12' Желтая карточкаFabinho VIII
2:0
23' Гол в свои воротаМичел Феррейра
2:1
30' ГолЭвертон Соуза
45' Желтая карточкаМатеус Энрике
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
77
Bergson
23
Alisson
II
16
Thaciano
90
Андре
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
-
37 Rick
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пепе КеплерЗащитник
- Защитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
-
-
-
30 Marinho II
-
38 Tonhao
-
Ход матча
11'
1:0
12'
23'
2:0
30'
2:1
45'
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано
Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио
Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис
Последние игры между собой
Сеара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Гремио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Атлетико Минейро
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Интернасьональ
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Гойяс
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|7.
|Ботафого Рибейрао
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Коринтианс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Байя
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Сеара
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|14.
|Форталеза
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Крузейро
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Аваи
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Алагоано
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|19.
|Гремио
|1:2
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|20.
|Васко да Гама
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
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