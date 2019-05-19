Бразилия: Серия A 2019

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Сеара
2:1
Перерыв
Гремио
0'
4' Желтая карточка
Juninho Capixaba
1:0
11' Гол
Ricardinho VI
12' Желтая карточка
Fabinho VIII
2:0
23' Гол в свои ворота
Мичел Феррейра
2:1
30' Гол
Эвертон Соуза
45' Желтая карточка
Матеус Энрике
91
Алмейда
Ричард
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
13
Luiz
Otavio
II
6
Joao
Lucas
II
82
Leandro
Carvalho
19
Fabinho
VIII
8
Ricardinho
VI
11
Fernando
Sobral
89
Galhardo
Thiago
77
Bergson
1
Paulo
Victor
III
6
Лео
Гомеш
3
Джеромел
Педро
5
Мичел
Феррейра
29
Juninho
Capixaba
13
Ромуло
Монтейро
14
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
16
Thaciano
11
Эвертон
Соуза
90
Андре
Филипе
Сеара
4-4-2
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Juninho Capixaba
11'
Ricardinho VI
(Galhardo Thiago)
1:0
12'
Fabinho VIII
 
23'
Мичел Феррейра
2:0
30'
2:1
Эвертон Соуза
(Alisson II)
45'
 
Матеус Энрике

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано
Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио
Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис

Последние игры между собой

Сеара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Гремио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Гремио 3:2 Сеара Серия A Сеара 0:1 Гремио Серия A Гремио 1:1 Сеара Копа Суль-Минас-Рио Гремио 1:3 Сеара Серия A
Сеара 3:0 Гремио Серия A Гремио 5:1 Сеара Серия A Сеара 2:1 Гремио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Атлетико Минейро 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Сан-Паулу 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Сантос 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Интернасьональ 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Гойяс 5 3 0 2 6 - 5 9
7. Ботафого Рибейрао 5 3 0 2 5 - 5 9
8. Коринтианс 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Атлетико Паранаэнсе 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Фламенго 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Байя 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Сеара 2:1 5 2 0 3 8 - 6 6
13. Флуминенсе 5 2 0 3 10 - 9 6
14. Форталеза 5 2 0 3 5 - 8 6
15. Крузейро 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Шапекоэнсе 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Аваи 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
18. Алагоано 5 0 3 2 1 - 7 3
19. Гремио 1:2 5 0 2 3 7 - 10 2
20. Васко да Гама 0:0 5 0 2 3 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Матеус Энрике получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Эвертон Соуза бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мичел Феррейра уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    12'
    Fabinho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ricardinho бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Juninho Capixaba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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