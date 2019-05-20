США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
34' Желтая карточка
Корона Джо
37'
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Полента
Диего
17
Ллетгет
Себастьян
8
Дос
Сантос
Хонатан
14
Корона
Джо
24
Emmanuel
Okyere
Boateng
I
11
Fabio
Alvarez
18
Антуна
Уриэль
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
27
Винне
Деклан
26
Cole
Bassett
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
23
Kei
Ansu
Kamara
11
Jonathan
Lewis
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Колорадо Рэпидс
4-3-3

Ход матча

34'
Корона Джо
 

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Колорадо Рэпидс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 7 3 3 23 - 12 24
2. Ди Си Юнайтед 14 7 3 4 18 - 13 24
3. Монреаль Импакт 14 6 3 5 15 - 19 21
4. Атланта Юнайтед 12 6 2 4 13 - 9 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 2 5 17 - 14 17
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 13 4 4 5 20 - 17 16
9. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
10. Орландо Сити 13 4 3 6 19 - 20 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12
12. Цинциннати 13 3 2 8 11 - 23 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 14 9 3 2 31 - 9 30
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Хьюстон Динамо 11 7 2 2 20 - 12 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 13 7 2 4 18 - 16 23
5. Даллас 1:0 13 6 2 5 17 - 16 20
6. Миннесота Юнайтед 12 5 3 4 20 - 18 18
7. Реал Солт-Лейк 12 5 1 6 18 - 20 16
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Ванкувер Уайткэпс 13 3 4 6 12 - 16 13
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 0:0 12 0 3 9 16 - 30 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Корона Джо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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