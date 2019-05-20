США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Стубхуб Сентер
Колорадо Рэпидс
34' Желтая карточкаКорона Джо
14
Корона
Джо
27
Винне
Деклан
26
Cole
Bassett
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Emil Cuello
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Samuel Vines
-
Главный тренер: Conor Casey
Ход матча
34'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +2 =3 -15Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Колорадо Рэпидс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|2.
|Ди Си Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|14
|6
|3
|5
|15 - 19
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|2
|5
|17 - 14
|17
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|14
|9
|3
|2
|31 - 9
|30
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Хьюстон Динамо
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|7
|2
|4
|18 - 16
|23
|5.
|Даллас
|1:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|7.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|12
|0
|3
|9
|16 - 30
|3
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