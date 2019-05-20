Лига чемпионов АФК 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2019
Персеполис
1:0
Перерыв
Аль-Садд
0'
1:0
17' Гол
Тораби Мехди

Ход матча

17'
Тораби Мехди
1:0

Предыдущие игры

Персеполис Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис Персеполис 1:1 Машин Сази Пахтакор 1:0 Персеполис Тракторсази 1:1 Персеполис
Персеполис 0:0 Сепахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Персеполис Зобахан 0:0 Персеполис Персеполис 3:2 Сайпа Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Пайкан 0:2 Персеполис Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Сепидруд Рашт 1:3 Персеполис Аль-Садд 1:0 Персеполис Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Персеполис 1:1 Пахтакор Персеполис 1:0 Санат Нафт Нафт Масджид-Солейман 0:0 Персеполис Персеполис 1:1 Падиде Персеполис 2:0 Эстегляль Хузестан Фулад Хузестан 2:1 Персеполис
Аль-Садд Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд
Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 8:1 СК Катар Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Садд 6:2 Аль-Хор Аль-Садд 3:1 Лехвия Аль-Шахания 1:4 Аль-Садд Аль-Гарафа 1:8 Аль-Садд Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби Доха 0:3 Аль-Садд Аль-Садд 7:1 Аль-Харитият Умм Салал 1:5 Аль-Садд Аль-Ахли Доха 4:1 Аль-Садд

Последние игры между собой

Персеполис: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Аль-Садд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Аль-Садд 1:0 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 1:1 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 0:1 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК
Аль-Садд 3:1 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Тораби Мехди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...