Лига чемпионов АФК 2019
Персеполис
1:0
Перерыв
Аль-Садд
1:0
17' ГолТораби Мехди
Ход матча
17'
1:0
Предыдущие игры
Персеполис Последние 20 матчей: +9 =7 -4Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис Персеполис 1:1 Машин Сази Пахтакор 1:0 Персеполис Тракторсази 1:1 Персеполис
Персеполис 0:0 Сепахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Персеполис Зобахан 0:0 Персеполис Персеполис 3:2 Сайпа Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Пайкан 0:2 Персеполис Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Сепидруд Рашт 1:3 Персеполис Аль-Садд 1:0 Персеполис Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Персеполис 1:1 Пахтакор Персеполис 1:0 Санат Нафт Нафт Масджид-Солейман 0:0 Персеполис Персеполис 1:1 Падиде Персеполис 2:0 Эстегляль Хузестан Фулад Хузестан 2:1 Персеполис
Аль-Садд Последние 20 матчей: +16 =2 -2Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд
Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 8:1 СК Катар Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Садд 6:2 Аль-Хор Аль-Садд 3:1 Лехвия Аль-Шахания 1:4 Аль-Садд Аль-Гарафа 1:8 Аль-Садд Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби Доха 0:3 Аль-Садд Аль-Садд 7:1 Аль-Харитият Умм Салал 1:5 Аль-Садд Аль-Ахли Доха 4:1 Аль-Садд
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Аль-Садд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|2.
|Пахтакор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|Персеполис
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|4.
|Аль-Ахли Джидда
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
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