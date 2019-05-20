Финляндия: Вейккауслига 2019
ВПС
0:1
Конец матча
Стадион: Хиеталахти
РоПС
0:1
51' ГолРахими Юнесс
58' Желтая карточкаМуйнонен Эту
60' Желтая карточкаAtte Sihvonen
65' Желтая карточкаEero-Matti Auvinen
76' Желтая карточкаМорриссей Стивен
86' Желтая карточкаРахими Юнесс
25
Momodou
Sarr
14
Муйнонен
Эту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Momodou SarrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Petri Vuorinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
51'
0:1
58'
60'
76'
86'
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +6 =6 -8ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС
РоПС Последние 20 матчей: +8 =2 -10РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС
Последние игры между собой
ВПС: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
РоПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 РоПС Вейккауслига
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