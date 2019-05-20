Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ВПС
0:1
Конец матча

Стадион:
РоПС
0'
0:1
51' Гол
Рахими Юнесс
58' Желтая карточка
Муйнонен Эту
60' Желтая карточка
Atte Sihvonen
65' Желтая карточка
Eero-Matti Auvinen
76' Желтая карточка
Морриссей Стивен
86' Желтая карточка
Рахими Юнесс
90'+5
1
Компалла
Мартин
15
Оямаа
Хиндрек
2
Лахти
Тими
3
Eero-Matti
Auvinen
19
Martti
Haukioja
25
Momodou
Sarr
8
Страндваль
Себастьян
14
Jonas
Hakkinen
16
Aatu
Laatikainen
11
Alain
Ebwelle
10
Морриссей
Стивен
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
7
Рахими
Юнесс
14
Муйнонен
Эту
6
Atte
Sihvonen
10
Лингман
Лукас
33
Агналдо
Жуниор
21
Matias
Tamminen
ВПС
РоПС

Ход матча

51'
0:1
Рахими Юнесс
58'
Аланко Саму
Alain Ebwelle
 
58'
 
Муйнонен Эту
60'
 
Atte Sihvonen
65'
Eero-Matti Auvinen
 
76'
Fabrice Ngarura
Aatu Laatikainen
 
76'
Морриссей Стивен
 
78'
 
Niklas Jokelainen
Matias Tamminen
81'
 
Tommi Jaentti
Муйнонен Эту
86'
 
Рахими Юнесс
89'
Хольмгрен Хампус
Martti Haukioja
 
90'
 
Henrik Oelander
Рахими Юнесс

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +6 =6 -8
ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС
ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС ВПС 0:1 Коккола ПВ ВПС 2:1 РоПС ВПС 1:0 КуПС СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС Хонка 3:1 ВПС ВПС 1:2 РоПС ХИК 1:0 ВПС ВПС 0:3 КуПС Кеми Кингс 0:2 ВПС
РоПС Последние 20 матчей: +8 =2 -10
РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС
Мариехамн 2:0 РоПС Коккола ПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 Коккола ПВ Хака 0:1 РоПС РоПС 3:2 КуПС РоПС 0:2 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки ВПС 2:1 РоПС Ильвес 1:1 РоПС РоПС 1:0 Ильвес ВПС 1:2 РоПС ТПС 1:2 РоПС РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки ХИК 3:0 РоПС

Последние игры между собой

ВПС: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
РоПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ВПС 2:1 РоПС Кубок ВПС 1:2 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига
РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 РоПС Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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