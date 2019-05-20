Финляндия: Вейккауслига 2019
Лахти
3:0
Конец матча
Стадион: Kisapuiston nurmikentta
ХИК
1:0
12' ГолErik Toernros
2:0
24' ГолЭток Гаэль
31' Желтая карточкаВийтикко Микко
3:0
50' ГолErik Toernros
54' Желтая карточкаРафинья
20
Josue
Prieto
29
Эток
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Josue PrietoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Эток ГаэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Tomi Kult
-
-
23 Tim Martinen
-
-
22 Matias Niuta
-
Главный тренер: Sami Ristilae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тарасов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
12'
1:0
24'
2:0
31'
50'
3:0
54'
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: +6 =6 -8Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти
ХИК Последние 20 матчей: +6 =9 -5Ванлоесе 1:1 ХИК Мидделфарт 3:0 ХИК ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:1 ХИК
Последние игры между собой
Лахти: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 3:1 ХИК Вейккауслига
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