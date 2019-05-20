Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
Лахти
3:0
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
1:0
12' Гол
Erik Toernros
2:0
24' Гол
Эток Гаэль
31' Желтая карточка
Вийтикко Микко
3:0
50' Гол
Erik Toernros
54' Желтая карточка
Рафинья
90'+6
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Jani
Tanska
5
Вийтикко
Микко
3
Хаухиа
Микко
20
Josue
Prieto
8
Клинга
Матти
6
Eemeli
Virta
11
Jasin
Assenhoun
10
Erik
Toernros
29
Эток
Гаэль
1
Ууситало
Маркус
3
Тойвомяки
Ханри
8
Рафинья
5
О`Шоунесси
Даниэль
17
Алхо
Николай
14
Дальстрем
Себастьян
22
Кайринен
Каан
27
Kevin
Kouassivi-Benissan
24
Лаппалайнен
Ласси
7
Eetu
Vertainen
30
Вахтера
Йонас
Лахти
ХИК

Ход матча

12'
Erik Toernros
(Eemeli Virta)
1:0
24'
Эток Гаэль
(Josue Prieto)
2:0
31'
Вийтикко Микко
 
50'
Erik Toernros
(Jasin Assenhoun)
3:0
52'
 
Тарасов Иван
Kevin Kouassivi-Benissan
54'
 
Рафинья
62'
 
Пелвас Аксели
Eetu Vertainen
72'
Пеннинкангас Теему
Erik Toernros
 
73'
 
Риски Рику
Вахтера Йонас
78'
Teemu Jaentti
Eemeli Virta
 
89'
Tim Martinen
Эток Гаэль
 

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти
Лахти 1:1 Интер Турку ХИФК 0:1 Лахти Лахти 3:3 КуПС Мариехамн 3:1 Лахти Киисто 0:5 Лахти Лахти 1:4 ХИК Интер Турку 1:2 Лахти Мариехамн 1:0 Лахти Лахти 2:1 ХИФК Хонка 0:1 Лахти Лахти 1:2 Кеми Кингс Ильвес 0:1 Лахти Мариехамн 3:0 Лахти Лахти 2:5 ТПС Интер Турку 2:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти
ХИК Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Ванлоесе 1:1 ХИК Мидделфарт 3:0 ХИК ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:1 ХИК
ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК ХИК 2:2 Коллинг ХИК 1:1 ХИФК Скив 4:0 ХИК СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК КуПС 0:0 ХИК ХИК 0:1 Мидделфарт ХИК 2:1 Мариехамн Мариенлюст 1:5 ХИК ХИК 2:1 Интер Турку Слагельс 0:2 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Хиллерёд 1:4 ХИК Лахти 1:4 ХИК

Последние игры между собой

Лахти: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лахти 1:4 ХИК Кубок Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига Лахти 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига
ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 3:1 ХИК Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Вийтикко Микко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Эток Гаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Эрик Тенрос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kisapuiston nurmikentta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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