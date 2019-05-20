Швеция: Аллсвенскан 2019

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Норрчёпинг
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Сундсвалль
0'
1:0
27' Гол
Нюман Кристоффер
29'
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
17
Хольмберг
Карл
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
11
Ларссон
Джордан
5
Нюман
Кристоффер
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
4
Блумквист
Александр
19
Pol
Moreno
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
3
Мюрестам
Давид
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
30
Peter
Wilson
II
Норрчёпинг
3-5-2
Сундсвалль
3-4-3

Ход матча

27'
Нюман Кристоффер
(Ларсен Каспер)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё
Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг
Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Норрчёпинг 5:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Сундсвалль 0:4 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Сундсвалль 3:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 2:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 10 6 3 1 17 - 8 21
2. Хеккен 10 6 2 2 16 - 8 20
3. Гётеборг 0:0 10 5 3 2 18 - 10 18
4. Юргорден 10 5 3 2 16 - 9 18
5. Хаммарбю 0:0 10 5 3 2 18 - 12 18
6. АИК 0:0 10 5 3 2 11 - 8 18
7. Эльфсборг 10 4 3 3 15 - 16 15
8. Эстерсунд 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
9. Норрчёпинг 0:0 10 2 6 2 12 - 13 12
10. Кальмар 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
12. Сундсвалль 0:0 10 2 3 5 12 - 14 9
13. Хельсинборг 10 2 3 5 11 - 17 9
14. Эребру 0:0 10 2 3 5 11 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 10 1 3 6 9 - 16 6
16. Фалькенберг 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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