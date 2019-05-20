Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Oestgoetaporten
Сундсвалль
1:0
27' ГолНюман Кристоффер
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
-
22 Смит Иан IIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Paya Pichkah
-
-
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё
Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг
Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Сундсвалль 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Норрчёпинг 5:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Сундсвалль 0:4 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Сундсвалль 3:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 2:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|2.
|Хеккен
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|3.
|Гётеборг
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Юргорден
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Хаммарбю
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|АИК
|0:0
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|7.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|Норрчёпинг
|0:0
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|10.
|Кальмар
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|12.
|Сундсвалль
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|13.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Эребру
|0:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
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