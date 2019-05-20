Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Фалькенберг
0' 28'
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
18
Хуссейн
Билаль
16
Салетрос
Антон
36
Гойтом
Хенок
20
Элюнусси
Тарик
16
Hampus
Nilsson
14
Карлссон
Пер
I
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
15
Погребняк
Кирилл
17
Edi
Sylisufaj
АИК
3-5-2
Фалькенберг
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК
АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Сундсвалль
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг
Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС

Последние игры между собой

АИК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 2:4 АИК Аллсвенскан
АИК 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:1 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 10 6 3 1 17 - 8 21
2. Хеккен 10 6 2 2 16 - 8 20
3. Гётеборг 0:0 10 5 3 2 18 - 10 18
4. Юргорден 10 5 3 2 16 - 9 18
5. Хаммарбю 0:0 10 5 3 2 18 - 12 18
6. АИК 0:0 10 5 3 2 11 - 8 18
7. Эльфсборг 10 4 3 3 15 - 16 15
8. Эстерсунд 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
9. Норрчёпинг 0:0 10 2 6 2 12 - 13 12
10. Кальмар 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
12. Сундсвалль 0:0 10 2 3 5 12 - 14 9
13. Хельсинборг 10 2 3 5 11 - 17 9
14. Эребру 0:0 10 2 3 5 11 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 10 1 3 6 9 - 16 6
16. Фалькенберг 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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