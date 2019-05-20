Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Френдс Арена
Фалькенберг
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jack Lahne
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +10 =7 -3Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг
Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС
Последние игры между собой
АИК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|2.
|Хеккен
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|3.
|Гётеборг
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Юргорден
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Хаммарбю
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|АИК
|0:0
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|7.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|Норрчёпинг
|0:0
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|10.
|Кальмар
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|12.
|Сундсвалль
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|13.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Эребру
|0:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
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