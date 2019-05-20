Норвегия: Типпелиген 2019

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Мольде
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
10' Гол
Мострем Маттиас
29'
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
5
Форрен
Вегард
4
Габриэльсен
Рубен
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
9
Мострем
Маттиас
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
1
Эустбё
Ивен
3
Viljar
Vevatne
4
Tord
Johnsen
Salte
18
Sondre
Bjoershol
30
Adrian
Pereira
9
Торстейнбё
Фредерик
27
Фридйонссон
Самуэль
28
Kristian
Thorstvedt
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
20
Ylldren
Ibrahimaj
Мольде
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

Ход матча

10'
Мострем Маттиас
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде
Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде
Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг
Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Санднес Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер

Последние игры между собой

Мольде: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Викинг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Викинг 2:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Викинг Типпелиген
Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Мольде Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 9 7 1 1 15 - 6 22
2. Мольде 1:0 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Волеренга 9 5 2 2 17 - 10 17
4. Будё-Глимт 9 5 2 2 19 - 13 17
5. Бранн 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Кристиансунд 10 5 2 3 11 - 10 17
7. Викинг 0:1 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Хёугесунн 9 3 3 3 12 - 8 12
9. Ранхейм 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Мьёндален 9 2 3 4 14 - 17 9
12. Русенборг 9 2 3 4 7 - 14 9
13. Лиллестрём 9 2 3 4 7 - 15 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 9 1 4 4 7 - 11 7
16. Тромсё 9 1 1 7 8 - 18 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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