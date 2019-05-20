Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
10' ГолМострем Маттиас
99
Квоеме
Охи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Usmani SaleНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =5 -4Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде
Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде
Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг
Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Санднес Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер
Последние игры между собой
Мольде: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Викинг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Мольде Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|9
|7
|1
|1
|15 - 6
|22
|2.
|Мольде
|1:0
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Волеренга
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|5.
|Бранн
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Кристиансунд
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|7.
|Викинг
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Хёугесунн
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|9.
|Ранхейм
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Мьёндален
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|12.
|Русенборг
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|13.
|Лиллестрём
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Тромсё
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
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