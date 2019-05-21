Лига чемпионов АФК 2019
Сидней
0:4
Конец матча
Кавасаки Фронтале
0:1
9' ГолYasuto Wakisaka
0:2
20' ГолYasuto Wakisaka
0:3
28' ГолAo Tanaka
0:4
59' ГолДамиан Леандро
Ход матча
9'
0:1
20'
0:2
28'
0:3
59'
0:4
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +9 =5 -6Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней
Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней
Кавасаки Фронтале Последние 20 матчей: +10 =7 -3Кавасаки Фронтале 1:1 Нагойя Грампус Симидзу С-Палс 0:4 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Кавасаки Фронтале 3:1 Вегальта Сендай
Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Кавасаки Фронтале 2:0 Сёнан Бельмаре Саган Тосу 0:1 Кавасаки Фронтале Ульсан 1:0 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Серезо Осака Мацумото Ямага 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Йокогама Маринос 2:2 Кавасаки Фронтале Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Касима Антлерс Кавасаки Фронтале 0:0 Токио Кавасаки Фронтале 1:0 Урава Редс Кавасаки Фронтале 2:1 Джубило Ивата Токио 0:2 Кавасаки Фронтале
Последние игры между собой
Сидней: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кавасаки Фронтале: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан
|6
|3
|2
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Шанхай СИПГ
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|3.
|Кавасаки Фронтале
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|4.
|Сидней
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
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