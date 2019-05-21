Лига чемпионов АФК 2019

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Сидней
0:4
Конец матча
Кавасаки Фронтале
0'
0:1
9' Гол
Yasuto Wakisaka
0:2
20' Гол
Yasuto Wakisaka
0:3
28' Гол
Ao Tanaka
0:4
59' Гол
Дамиан Леандро
90'+3

Ход матча

9'
0:1
Yasuto Wakisaka
20'
0:2
Yasuto Wakisaka
28'
0:3
Ao Tanaka
59'
0:4
Дамиан Леандро

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней
Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней
Кавасаки Фронтале Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Кавасаки Фронтале 1:1 Нагойя Грампус Симидзу С-Палс 0:4 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Кавасаки Фронтале 3:1 Вегальта Сендай
Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Кавасаки Фронтале 2:0 Сёнан Бельмаре Саган Тосу 0:1 Кавасаки Фронтале Ульсан 1:0 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Серезо Осака Мацумото Ямага 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Йокогама Маринос 2:2 Кавасаки Фронтале Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Касима Антлерс Кавасаки Фронтале 0:0 Токио Кавасаки Фронтале 1:0 Урава Редс Кавасаки Фронтале 2:1 Джубило Ивата Токио 0:2 Кавасаки Фронтале

Последние игры между собой

Сидней: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кавасаки Фронтале: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Ульсан 6 3 2 1 5 - 7 11
2. Шанхай СИПГ 6 2 3 1 13 - 8 9
3. Кавасаки Фронтале 6 2 2 2 9 - 6 8
4. Сидней 6 0 3 3 5 - 11 3
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Дамиан Леандро бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ao Tanaka бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Yasuto Wakisaka бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Yasuto Wakisaka бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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