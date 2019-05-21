Лига чемпионов АФК 2019

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Локомотив Ташкент
2:2
Второй тайм: 57'
Аль-Райян
0'
0:1
1' Гол
Табата Родриго
0:2
22' Гол
Виера Гонсало
1:2
35' Гол
Мирзаев Сардор
2:2
47' Гол
 57'

Ход матча

1'
0:1
Табата Родриго
22'
0:2
Виера Гонсало
35'
Мирзаев Сардор
1:2
47'
2:2

Предыдущие игры

Локомотив Ташкент Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Локомотив Ташкент 0:0 Бунёдкор Металлург Бекабад 0:0 Локомотив Ташкент Аль-Вахда 3:1 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 2:2 Коканд
Локомотив Ташкент 3:1 Кызылкум Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад Бухара 0:2 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 2:1 АГМК Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 4:0 Андижан Локомотив Ташкент 1:0 Навбахор Пахтакор 3:1 Локомотив Ташкент Аль-Райян 2:1 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 2:0 Аль-Вахда Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Спартак Москва 5:2 Локомотив Ташкент Навбахор 0:3 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 3:2 Пахтакор Локомотив Ташкент 4:0 Бухара
Аль-Райян Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аль-Райян 0:2 Аль-Иттихад Аль-Вахда 4:3 Аль-Райян Аль-Райян 4:3 СК Катар Аль-Райян 1:2 Аль-Вахда
Аль-Райян 2:2 Аль-Сайлия Аль-Гарафа 4:2 Аль-Райян Аль-Райян 1:0 Аль-Хор Аль-Райян 2:1 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 5:1 Аль-Райян Аль-Шахания 3:0 Аль-Райян Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Райян 3:1 Сайпа Аль-Райян 3:1 Аль-Араби Аль-Харитият 0:6 Аль-Райян Аль-Райян 2:2 Лехвия Умм Салал 1:1 Аль-Райян Аль-Ахли Доха 1:1 Аль-Райян СК Катар 0:2 Аль-Райян Аль-Сайлия 1:2 Аль-Райян Аль-Райян 1:1 Аль-Гарафа

Последние игры между собой

Локомотив Ташкент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Райян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Райян 2:1 Локомотив Ташкент Лига чемпионов АФК
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мирзаев Сардор бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Виера Гонсало бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Табата Родриго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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