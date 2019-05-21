Лига чемпионов АФК 2019
Локомотив Ташкент
2:2
Второй тайм: 57'
Аль-Райян
0:1
1' ГолТабата Родриго
0:2
22' ГолВиера Гонсало
1:2
35' ГолМирзаев Сардор
Ход матча
1'
0:1
22'
0:2
35'
1:2
47'
2:2
Предыдущие игры
Локомотив Ташкент Последние 20 матчей: +9 =5 -6Локомотив Ташкент 0:0 Бунёдкор Металлург Бекабад 0:0 Локомотив Ташкент Аль-Вахда 3:1 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 2:2 Коканд
Локомотив Ташкент 3:1 Кызылкум Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад Бухара 0:2 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 2:1 АГМК Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 4:0 Андижан Локомотив Ташкент 1:0 Навбахор Пахтакор 3:1 Локомотив Ташкент Аль-Райян 2:1 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 2:0 Аль-Вахда Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Спартак Москва 5:2 Локомотив Ташкент Навбахор 0:3 Локомотив Ташкент Локомотив Ташкент 3:2 Пахтакор Локомотив Ташкент 4:0 Бухара
Аль-Райян Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аль-Райян 0:2 Аль-Иттихад Аль-Вахда 4:3 Аль-Райян Аль-Райян 4:3 СК Катар Аль-Райян 1:2 Аль-Вахда
Аль-Райян 2:2 Аль-Сайлия Аль-Гарафа 4:2 Аль-Райян Аль-Райян 1:0 Аль-Хор Аль-Райян 2:1 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 5:1 Аль-Райян Аль-Шахания 3:0 Аль-Райян Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Райян 3:1 Сайпа Аль-Райян 3:1 Аль-Араби Аль-Харитият 0:6 Аль-Райян Аль-Райян 2:2 Лехвия Умм Салал 1:1 Аль-Райян Аль-Ахли Доха 1:1 Аль-Райян СК Катар 0:2 Аль-Райян Аль-Сайлия 1:2 Аль-Райян Аль-Райян 1:1 Аль-Гарафа
Последние игры между собой
Локомотив Ташкент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Райян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Вахда
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 8
|12
|2.
|Аль-Иттихад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|3.
|Локомотив Ташкент
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|4.
|Аль-Райян
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
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