Швеция: Суперэттан 2019
ГАИС
1:1
Второй тайм: 81'
Вестерос СК
1:0
10' ГолАшчерич Никола
1:1
17' ГолSean Sabetkar
46' Желтая карточкаBoris Ljevar
65' Желтая карточкаCarl Nystroem
74' Желтая карточкаNiklas Andersen II
74' Желтая карточкаEmir Smajic
24
Netinho
II
13
Кабаши
Ариан
16
Boris
Ljevar
14
Спэн
Брайан
21
Emil
Skogh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Netinho IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Кабаши АрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
22 Aiden Harvey
-
-
27 Kim Dickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
-
21 Emil SkoghНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
-
-
-
-
Ход матча
10'
1:0
17'
1:1
46'
65'
74'
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС
Вестерос СК Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК
Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|9
|8
|1
|0
|20 - 5
|25
|2.
|Мьельбю
|9
|6
|0
|3
|12 - 9
|18
|3.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|13 - 5
|17
|4.
|Норрбю
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|5.
|Йёнчёпинг
|9
|4
|2
|3
|15 - 7
|14
|6.
|Дегерфорс
|0:2
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|7.
|ГАИС
|1:1
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|8.
|Эргрюте ФФ
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Вестерос СК
|1:1
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Далкурд
|2:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Треллеборг
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Фрей
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Броммапойкарна
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|14.
|Хальмстад
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|15.
|Эстер
|9
|1
|4
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Сюрианска
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
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