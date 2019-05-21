Швеция: Суперэттан 2019

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ГАИС
1:1
Второй тайм: 81'
Вестерос СК
0'
1:0
10' Гол
Ашчерич Никола
1:1
17' Гол
Sean Sabetkar
46' Желтая карточка
Boris Ljevar
65' Желтая карточка
Carl Nystroem
74' Желтая карточка
Niklas Andersen II
74' Желтая карточка
Emir Smajic
81'
30
Юханссон
Марко
3
August
Wangberg
21
Вальстрем
Эмиль
6
Carl
Nystroem
5
Niklas
Andersen
II
8
Розенквист
Расмус
20
Predrag
Randjelovic
II
24
Netinho
II
10
Leonard
Pllana
14
Ашчерич
Никола
13
Кабаши
Ариан
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
8
Jonas
Hellgren
16
Boris
Ljevar
6
Simon
Johansson
14
Спэн
Брайан
9
Emir
Smajic
21
Emil
Skogh
ГАИС
4-3-3
Вестерос СК
4-3-3

Ход матча

10'
Ашчерич Никола
(Кабаши Ариан)
1:0
17'
1:1
Sean Sabetkar
(Emil Skogh)
46'
 
Boris Ljevar
65'
Carl Nystroem
 
67'
Aiden Harvey
Кабаши Ариан
 
68'
 
Бериша Илир
Emil Skogh
74'
Niklas Andersen II
 
74'
 
Emir Smajic
75'
 
Douglas Karlberg
Спэн Брайан
78'
Adam Waestlund
Niklas Andersen II
 

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС
ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 ГАИС ГАИС 3:1 Ландскруна Гефле 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хельсинборг Дегерфорс 1:1 ГАИС
Вестерос СК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК
Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 9 8 1 0 20 - 5 25
2. Мьельбю 9 6 0 3 12 - 9 18
3. Браге 9 5 2 2 13 - 5 17
4. Норрбю 9 4 4 1 11 - 10 16
5. Йёнчёпинг 9 4 2 3 15 - 7 14
6. Дегерфорс 0:2 9 4 2 3 12 - 10 14
7. ГАИС 1:1 9 3 4 2 9 - 10 13
8. Эргрюте ФФ 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Вестерос СК 1:1 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Далкурд 2:0 9 3 1 5 9 - 14 10
11. Треллеборг 9 2 4 3 12 - 13 10
12. Фрей 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Броммапойкарна 9 2 1 6 11 - 16 7
14. Хальмстад 9 2 1 6 7 - 13 7
15. Эстер 9 1 4 4 5 - 9 7
16. Сюрианска 9 1 3 5 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Sean Sabetkar бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Ашчерич Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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