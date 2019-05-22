Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Львов
0:0
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
28' Желтая карточка
Пернамбуко
73' Желтая карточка
Арвеладзе Леван
86' Вторая желтая карточка
Арвеладзе Леван
90' Желтая карточка
Кадина
90'+5
23
Сарнавский
Богдан
3
Адамюк
Владимир
33
Борзенко
Сергей
67
Парамонов
Вадим
13
Насонов
Александр
16
Алваро
5
Приймак
Владислав
74
Марта
Пимента
11
Пернамбуко
10
Липе
97
Шина
30
Шевченко
Никита
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
25
Белый
Максим
Игоревич
14
Михайличенко
Богдан
99
Арвеладзе
Леван
96
Силас
20
Караваев
Александр
17
Леднев
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
11
Будковский
Филипп
Львов
Заря

Ход матча

28'
Пернамбуко
 
46'
 
Громов Артём
Будковский Филипп
56'
 
Кабаев Владислав
Леднев Богдан
62'
Кадина
Липе
 
73'
Висенте Родригес
Алваро
 
73'
 
Арвеладзе Леван
78'
 
Кочергин Владислав
Силас
83'
Dmitro Pentelejchuk
Приймак Владислав
 
86'
 
Арвеладзе Леван
90'
Кадина
 

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев
Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев
Заря Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря
Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Заря 2:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Заря Кубок Львов 0:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Львов Премьер-лига
Заря 1:0 Львов Премьер-лига Львов 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Львов Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 4 1 65 - 10 76
2. Динамо Киев Заявка 29 20 5 4 49 - 16 65
3. Александрия Заявка 30 14 7 9 38 - 29 49
4. Мариуполь Заявка 30 11 7 12 33 - 42 40
5. Заря Заявка 30 10 10 10 35 - 30 40
6. Львов Заявка 30 8 10 12 24 - 35 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 30 12 5 13 28 - 39 41
2. Десна Заявка 30 11 5 14 34 - 38 38
3. Олимпик Донецк Заявка 30 7 11 12 36 - 43 32
4. Карпаты Заявка 30 7 8 15 38 - 48 29
5. Арсенал-Киев Заявка 30 7 5 18 24 - 52 26
6. Черноморец Од Заявка 30 6 7 17 26 - 48 25
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Pernambuco получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 0:0 Заря
Львов
11.1% (16)
Ничья
22.2% (32)
Заря
66.7% (96)
1:2 Заря
31.3% (45)
0:1 Заря
27.8% (40)
1:1 Ничья
19.4% (28)
1:0 Львов
6.3% (9)
2:1 Львов
4.9% (7)
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