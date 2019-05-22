Украина: Премьер-лига 2018-2019
Львов
0:0
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Заря
28' Желтая карточкаПернамбуко
73' Желтая карточкаАрвеладзе Леван
86' Вторая желтая карточкаАрвеладзе Леван
90' Желтая карточкаКадина
16
Алваро
11
Пернамбуко
10
Липе
97
Шина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ПернамбукоПолузащитник
-
10 ЛипеПолузащитник
-
97 ШинаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 КадинаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Блавацкий Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Ход матча
28'
73'
86'
90'
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +7 =4 -9Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев
Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев
Заря Последние 20 матчей: +9 =3 -8Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|65 - 10
|76
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|49 - 16
|65
|3.
|Александрия
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|38 - 29
|49
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 42
|40
|5.
|Заря
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 30
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|24 - 35
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|28 - 39
|41
|2.
|Десна
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|34 - 38
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|36 - 43
|32
|4.
|Карпаты
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|38 - 48
|29
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|26 - 48
|25
Львов
11.1% (16)
Ничья
22.2% (32)
Заря
66.7% (96)
1:2 Заря
31.3% (45)
0:1 Заря
27.8% (40)
1:1 Ничья
19.4% (28)
1:0 Львов
6.3% (9)
2:1 Львов
4.9% (7)
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