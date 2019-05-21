Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Черноморец Од
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Карпаты
0'
3' Желтая карточка
Ковтун Алексей
1:0
9' Гол
Вильяльмссон Арни
58'
1
Литовченко
Сергей
Сергеевич
8
Голиков
Александр
5
Рыжук
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
21
Хамелюк
Владислав
20
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
9
Аржанов
Владимир
10
Гошкодеря
Виталий
99
Вильяльмссон
Арни
25
Коваль
Владимир
1
Кучинский
Максим
22
Бусько
Андрей
50
Ковтун
Алексей
99
Мехремич
Ади
94
Мирошниченко
Денис
20
Ди
Франко
Франсиско
29
Хонгла
Мартин
48
Клёц
Дмитрий
33
Мякушко
Сергей
11
Мендес
Кевин
17
Дебелко
Роман
Черноморец Од
Карпаты

Ход матча

3'
 
Ковтун Алексей
9'
Вильяльмссон Арни
1:0

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Десна 2:4 Черноморец Од Черноморец Од 1:2 Ворскла
Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од
Карпаты Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты
Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты

Последние игры между собой

Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 12, поражения: 6
Карпаты: победы: 6, ничьи: 12, поражения: 2
Карпаты 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:5 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Карпаты Премьер-лига
Карпаты 3:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 1:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:1 Черноморец Од Кубок Черноморец Од 2:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 4 1 65 - 10 76
2. Динамо Киев Заявка 29 20 5 4 49 - 16 65
3. Александрия Заявка 29 14 6 9 37 - 28 48
4. Мариуполь Заявка 29 11 6 12 32 - 41 39
5. Заря Заявка 29 10 9 10 35 - 30 39
6. Львов Заявка 29 8 9 12 24 - 35 33

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла 1:0 Заявка 30 12 5 13 28 - 39 41
2. Десна 0:1 Заявка 30 11 5 14 34 - 38 38
3. Олимпик Донецк Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
4. Карпаты 0:1 Заявка 30 7 8 15 37 - 46 29
5. Арсенал-Киев Заявка 29 7 4 18 23 - 51 25
6. Черноморец Од 1:0 Заявка 30 6 7 17 24 - 47 25
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Вильяльмссон Арни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Ковтун Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 1:0 Карпаты
Черноморец Од
41.3% (59)
Ничья
41.3% (59)
Карпаты
17.5% (25)
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:0 Черноморец Од
24.5% (35)
2:1 Черноморец Од
16.1% (23)
1:2 Карпаты
8.4% (12)
0:1 Карпаты
6.3% (9)
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