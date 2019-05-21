Украина: Премьер-лига 2018-2019
Черноморец Од
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Черноморец
Карпаты
3' Желтая карточкаКовтун Алексей
1:0
9' ГолВильяльмссон Арни
99
Мехремич
Ади
48
Клёц
Дмитрий
11
Мендес
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Червенков Ангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мендес КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
49 Roman Sliva
-
-
Главный тренер: Гонсалес Фабри
Ход матча
9'
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =4 -13Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Десна 2:4 Черноморец Од Черноморец Од 1:2 Ворскла
Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од
Карпаты Последние 20 матчей: +6 =4 -10Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты
Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 12, поражения: 6
Карпаты: победы: 6, ничьи: 12, поражения: 2
Карпаты 3:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 1:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:1 Черноморец Од Кубок Черноморец Од 2:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|65 - 10
|76
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|49 - 16
|65
|3.
|Александрия
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 28
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 41
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|35 - 30
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|24 - 35
|33
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|30
|12
|5
|13
|28 - 39
|41
|2.
|Десна
|0:1 Заявка
|30
|11
|5
|14
|34 - 38
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|4.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|30
|7
|8
|15
|37 - 46
|29
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|23 - 51
|25
|6.
|Черноморец Од
|1:0 Заявка
|30
|6
|7
|17
|24 - 47
|25
Черноморец Од
41.3% (59)
Ничья
41.3% (59)
Карпаты
17.5% (25)
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:0 Черноморец Од
24.5% (35)
2:1 Черноморец Од
16.1% (23)
1:2 Карпаты
8.4% (12)
0:1 Карпаты
6.3% (9)
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