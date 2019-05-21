Украина: Премьер-лига 2018-2019
Десна
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Ворскла
0:1
30' ГолTodor Petrovic
38' Желтая карточкаКоломоец Юрий
45' Желтая карточкаБезбородько Денис
23
Сапай
Вадим
40
Сакив
Тарас
77
Васин
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Сакив ТарасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
66 Артур IIIЗащитник
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мысык МарьянПолузащитник
-
Главный тренер: Vitalii Kosovskyi
Ход матча
30'
0:1
38'
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +7 =4 -9Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна
Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла
Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла
Последние игры между собой
Десна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|65 - 10
|76
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|49 - 16
|65
|3.
|Александрия
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 28
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 41
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|35 - 30
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|24 - 35
|33
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|30
|12
|5
|13
|28 - 39
|41
|2.
|Десна
|0:1 Заявка
|30
|11
|5
|14
|34 - 38
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|4.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|30
|7
|8
|15
|37 - 46
|29
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|23 - 51
|25
|6.
|Черноморец Од
|1:0 Заявка
|30
|6
|7
|17
|24 - 47
|25
Десна
47.9% (68)
Ничья
38.7% (55)
Ворскла
13.4% (19)
1:1 Ничья
32.4% (46)
2:1 Десна
24.6% (35)
1:0 Десна
22.5% (32)
1:2 Ворскла
6.3% (9)
0:2 Ворскла
3.5% (5)
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