Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Десна
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Ворскла
0'
0:1
30' Гол
Todor Petrovic
38' Желтая карточка
Коломоец Юрий
45' Желтая карточка
Безбородько Денис
55'
72
Литовка
Игорь
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Парцвания
Темур
32
Имереков
Максим
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
89
Волков
Александр
7
Огиря
Владислав
19
Фаворов
Артём
9
Хлёбас
Дмитрий
20
Безбородько
Денис
79
Сергийчук
Михаил
21
Ткаченко
Александр
23
Сапай
Вадим
17
Чеснаков
Владимир
4
Пердута
Игорь
25
Мартыненко
Евгений
40
Сакив
Тарас
82
Ребенок
Павел
6
Скляр
Александр
94
Todor
Petrovic
77
Васин
Денис
26
Коломоец
Юрий
Десна
Ворскла

Ход матча

30'
0:1
Todor Petrovic
38'
 
Коломоец Юрий
45'
Безбородько Денис
 

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна
Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла
Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла

Последние игры между собой

Десна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Ворскла 3:3 Десна Премьер-лига Ворскла 0:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Ворскла Премьер-лига Десна 1:2 Ворскла Кубок
Десна 1:2 Ворскла Кубок

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 4 1 65 - 10 76
2. Динамо Киев Заявка 29 20 5 4 49 - 16 65
3. Александрия Заявка 29 14 6 9 37 - 28 48
4. Мариуполь Заявка 29 11 6 12 32 - 41 39
5. Заря Заявка 29 10 9 10 35 - 30 39
6. Львов Заявка 29 8 9 12 24 - 35 33

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла 1:0 Заявка 30 12 5 13 28 - 39 41
2. Десна 0:1 Заявка 30 11 5 14 34 - 38 38
3. Олимпик Донецк Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
4. Карпаты 0:1 Заявка 30 7 8 15 37 - 46 29
5. Арсенал-Киев Заявка 29 7 4 18 23 - 51 25
6. Черноморец Од 1:0 Заявка 30 6 7 17 24 - 47 25
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Безбородько Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Коломоец Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Todor Petrovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:1 Ворскла
Десна
47.9% (68)
Ничья
38.7% (55)
Ворскла
13.4% (19)
1:1 Ничья
32.4% (46)
2:1 Десна
24.6% (35)
1:0 Десна
22.5% (32)
1:2 Ворскла
6.3% (9)
0:2 Ворскла
3.5% (5)
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