Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Мариуполь
1:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
10' Желтая карточка
Полегенько Павел
1:0
29' Гол
Пихалёнок Александр
44' Красная карточка
Яворский Сергей
1:1
45' Пенальти
Запорожан Андрей
54' Желтая карточка
Задерака Максим
90'+1
12
Худжамов
Рустам
13
Яворский
Сергей
8
Полегенько
Павел
4
Чоботенко
Сергей
25
Федорчук
Валерий
9
Мишнёв
Дмитрий
22
Зубков
Александр
76
Пихалёнок
Александр
97
Игнатенко
Даниил
17
Горбунов
Сергей
Олегович
86
Фомин
Руслан
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
3
Микицей
Станислав
17
Лучкевич
Валерий
13
Бухал
Глеб
15
Запорожан
Андрей
44
Банада
Евгений
94
Задерака
Максим
7
Протасов
Евгений
9
Пономарь
Виталий
18
Ситало
Артём
Мариуполь
Александрия

Ход матча

10'
Полегенько Павел
 
29'
Пихалёнок Александр
1:0
44'
Яворский Сергей
 
45'
1:1
Запорожан Андрей
54'
 
Задерака Максим
60'
 
Гречишкин Дмитрий
Задерака Максим
60'
Вакула Владислав
Федорчук Валерий
 
61'
Борячук Андрей
Фомин Руслан
 
73'
 
Шастал Дмитрий
Протасов Евгений
81'
Тищенко Игорь
Горбунов Сергей Олегович
 
88'
 
Довгий Алексей
Ситало Артём

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк
Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты
Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Александрия 0:1 Львов Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря
Александрия 2:1 Мариуполь Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 4 1 65 - 10 76
2. Динамо Киев Заявка 29 20 5 4 49 - 16 65
3. Александрия Заявка 30 14 7 9 38 - 29 49
4. Мариуполь Заявка 30 11 7 12 33 - 42 40
5. Заря Заявка 30 10 10 10 35 - 30 40
6. Львов Заявка 30 8 10 12 24 - 35 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 30 12 5 13 28 - 39 41
2. Десна Заявка 30 11 5 14 34 - 38 38
3. Олимпик Донецк Заявка 30 7 11 12 36 - 43 32
4. Карпаты Заявка 30 7 8 15 38 - 48 29
5. Арсенал-Киев Заявка 30 7 5 18 24 - 52 26
6. Черноморец Од Заявка 30 6 7 17 26 - 48 25
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Александрия
Мариуполь
45.8% (65)
Ничья
40.1% (57)
Александрия
14.1% (20)
1:1 Ничья
36.6% (52)
2:1 Мариуполь
22.5% (32)
1:0 Мариуполь
20.4% (29)
1:2 Александрия
9.2% (13)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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