Украина: Премьер-лига 2018-2019
Мариуполь
1:1
Конец матча
Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
Александрия
10' Желтая карточкаПолегенько Павел
1:0
29' ГолПихалёнок Александр
44' Красная карточкаЯворский Сергей
1:1
45' ПенальтиЗапорожан Андрей
54' Желтая карточкаЗадерака Максим
86
Фомин
Руслан
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
13
Бухал
Глеб
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
10'
29'
44'
45'
1:1
54'
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =5 -8Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк
Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты
Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Александрия 0:1 Львов Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря
Александрия 2:1 Мариуполь Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|65 - 10
|76
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|49 - 16
|65
|3.
|Александрия
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|38 - 29
|49
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 42
|40
|5.
|Заря
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 30
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|24 - 35
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|28 - 39
|41
|2.
|Десна
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|34 - 38
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|36 - 43
|32
|4.
|Карпаты
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|38 - 48
|29
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|26 - 48
|25
Мариуполь
45.8% (65)
Ничья
40.1% (57)
Александрия
14.1% (20)
1:1 Ничья
36.6% (52)
2:1 Мариуполь
22.5% (32)
1:0 Мариуполь
20.4% (29)
1:2 Александрия
9.2% (13)
0:0 Ничья
2.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...