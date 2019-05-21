Украина: Премьер-лига 2018-2019
Арсенал-Киев
1:1
Конец матча
Стадион: НТК им. В. Банникова
Олимпик Донецк
0:1
15' ГолMatar Dieye
1:1
31' ГолТанковский Вячеслав
52' Желтая карточкаПасич Геннадий
54' Вторая желтая карточкаПасич Геннадий
61' Желтая карточкаКлименчук Егор
69' Желтая карточкаДубинчак Владислав
75' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
86' Желтая карточкаБашлай Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
15'
0:1
31'
52'
54'
61'
86'
Предыдущие игры
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:0 Десна
Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =7 -9Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты
Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Арсенал-Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|65 - 10
|76
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|49 - 16
|65
|3.
|Александрия
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 28
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 41
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|35 - 30
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|24 - 35
|33
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|28 - 39
|41
|2.
|Десна
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|34 - 38
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|36 - 43
|32
|4.
|Карпаты
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|38 - 48
|29
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|26 - 48
|25
Арсенал-Киев
46.6% (69)
Ничья
37.8% (56)
Олимпик Донецк
15.5% (23)
1:1 Ничья
33.1% (49)
2:1 Арсенал-Киев
24.3% (36)
1:0 Арсенал-Киев
21.6% (32)
1:2 Олимпик Донецк
9.5% (14)
0:1 Олимпик Донецк
3.4% (5)
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