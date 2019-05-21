Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Арсенал-Киев
1:1
Конец матча

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
0:1
15' Гол
Matar Dieye
1:1
31' Гол
Танковский Вячеслав
52' Желтая карточка
Пасич Геннадий
54' Вторая желтая карточка
Пасич Геннадий
61' Желтая карточка
Клименчук Егор
69' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
75' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
86' Желтая карточка
Башлай Дмитрий
90'+1
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
20
Башлай
Дмитрий
79
Вакуленко
Сергей
74
Дубинчак
Владислав
9
Домбровский
Андрей
21
Калитвинцев
Владислав
23
Танковский
Вячеслав
11
Липартия
Джаба
91
Мудрик
Михайло
19
Ковпак
Александр
1
Крынский
Владимир
78
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
44
Цымбалюк
Евгений
97
Клименчук
Егор
9
Гай
Алексей
41
Пасич
Геннадий
63
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Политыло
Сергей
47
Вантух
Роман
25
Matar
Dieye
Арсенал-Киев
Олимпик Донецк

Ход матча

15'
0:1
Matar Dieye
31'
Танковский Вячеслав
1:1
52'
 
Пасич Геннадий
54'
 
Пасич Геннадий
55'
Мезу Гаэтан Мисси
Мудрик Михайло
 
61'
 
Клименчук Егор
66'
 
Кольцов Виталий
Клименчук Егор
69'
Дубинчак Владислав
 
70'
Ореховский Павел
Липартия Джаба
 
75'
Калитвинцев Владислав
 
84'
 
Дегтярёв Максим
Matar Dieye
86'
Башлай Дмитрий
 
90'
 
Сондей Иван
До Коуто Тейшейра Максим

Предыдущие игры

Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:0 Десна
Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты
Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Арсенал-Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 4 1 65 - 10 76
2. Динамо Киев Заявка 29 20 5 4 49 - 16 65
3. Александрия Заявка 29 14 6 9 37 - 28 48
4. Мариуполь Заявка 29 11 6 12 32 - 41 39
5. Заря Заявка 29 10 9 10 35 - 30 39
6. Львов Заявка 29 8 9 12 24 - 35 33

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 30 12 5 13 28 - 39 41
2. Десна Заявка 30 11 5 14 34 - 38 38
3. Олимпик Донецк Заявка 30 7 11 12 36 - 43 32
4. Карпаты Заявка 30 7 8 15 38 - 48 29
5. Арсенал-Киев Заявка 30 7 5 18 24 - 52 26
6. Черноморец Од Заявка 30 6 7 17 26 - 48 25
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Танковский Вячеслав бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Matar Dieye бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTK Bannikova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк
Арсенал-Киев
46.6% (69)
Ничья
37.8% (56)
Олимпик Донецк
15.5% (23)
1:1 Ничья
33.1% (49)
2:1 Арсенал-Киев
24.3% (36)
1:0 Арсенал-Киев
21.6% (32)
1:2 Олимпик Донецк
9.5% (14)
0:1 Олимпик Донецк
3.4% (5)
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