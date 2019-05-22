Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
Дунэря Кэлэраши
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Конкордия Кьяжна
0' 40'
25
Стратон
Кэтэлин
23
Глигоров
Филип
17
Alin
Dobrosavlevici
3
Кристиан
Сархи
27
Менди
Гастон
89
Georgian
Honciu
5
Симон
Габриэл
9
Аммари
Нажиб
26
Эначе
Габриэль
97
Daniel
Benzar
10
Мунтяну
Валентин
99
Рымничану
Виктор
7
Иванович
Петре
30
Мейра
Жоау
73
Andrei
Marc
23
Бентаиба
Кадамуро
14
Nicusor
Fota
25
Горобцов
Николас
10
Thaer
Fayed
Bawab
44
Ропотан
Адриан
19
Ghislain
Guessan
88
Мусса
Софьен
Дунэря Кэлэраши
Конкордия Кьяжна

Предыдущие игры

Дунэря Кэлэраши Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:2 Ботошани CSM Politehnica Iasi 4:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест
Дунэря Кэлэраши 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Ботошани 1:2 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Ботошани 1:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси КСМ Студенцеск 1:0 Дунэря Кэлэраши
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани
Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Дунэря Кэлэраши: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Конкордия Кьяжна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Лига 1 Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Динамо Бухарест 11 8 1 2 16 - 6 41
2. Газ Метан Mедиаш 11 7 2 2 17 - 8 39
3. Ботошани 12 6 2 4 15 - 9 38
4. CSM Politehnica Iasi 11 3 4 4 11 - 12 30
5. Волунтари 11 4 4 3 12 - 11 27
6. Германнштадт 12 1 5 6 6 - 16 24
7. Дунэря Кэлэраши 0:0 12 2 5 5 5 - 15 23
8. Конкордия Кьяжна 0:0 12 1 5 6 12 - 17 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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