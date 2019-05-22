Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
Дунэря Кэлэраши
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Stadionul Ion Comsa
Конкордия Кьяжна
27
Менди
Гастон
30
Мейра
Жоау
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
88
Мусса
Софьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Менди ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ianis Stoica
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мейра ЖоауЗащитник
-
73 Andrei MarcЗащитник
- Защитник
-
14 Nicusor FotaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мусса СофьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Илоки ЖюльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Nivaldo III
-
Главный тренер: Adrian Falub
Предыдущие игры
Дунэря Кэлэраши Последние 20 матчей: +3 =8 -9Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:2 Ботошани CSM Politehnica Iasi 4:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест
Дунэря Кэлэраши 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Ботошани 1:2 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Ботошани 1:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси КСМ Студенцеск 1:0 Дунэря Кэлэраши
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =5 -14Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани
Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Дунэря Кэлэраши: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Конкордия Кьяжна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|11
|8
|1
|2
|16 - 6
|41
|2.
|Газ Метан Mедиаш
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|39
|3.
|Ботошани
|12
|6
|2
|4
|15 - 9
|38
|4.
|CSM Politehnica Iasi
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|30
|5.
|Волунтари
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|27
|6.
|Германнштадт
|12
|1
|5
|6
|6 - 16
|24
|7.
|Дунэря Кэлэраши
|0:0
|12
|2
|5
|5
|5 - 15
|23
|8.
|Конкордия Кьяжна
|0:0
|12
|1
|5
|6
|12 - 17
|17
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