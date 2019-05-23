Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Польша (до 20 лет)
0:1
Перерыв
Колумбия (до 20 лет)
0:1
23' ГолАнгуло Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Копач ДавидПолузащитник
-
16 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Млечко МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
-
13 Мьер КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лемус ХуанВратарь
-
21 Колорадо ЖанЗащитник
-
18 Амайя АндресЗащитник
-
14 Палма ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Теран КарлосНападающий
Ход матча
23'
0:1
Предыдущие игры
Польша (до 20 лет) Последние 13 матчей: +6 =2 -5Германия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет)
Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 4:0 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 2:1 Германия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:2 Польша (до 20 лет) Чехия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =6 -6США (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 1:3 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:0 Венесуэла (до 20 лет) Чили до 20 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Эль Сальвадор (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Турция (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Австралия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 2:2 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Парагвай (до 20 лет) Чили до 20 1:0 Колумбия (до 20 лет)
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 20 лет)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Колумбия (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Польша (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Таити (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Польша (до 20 лет)
36.6% (53)
Ничья
30.3% (44)
Колумбия (до 20 лет)
33.1% (48)
1:1 Ничья
24.8% (36)
2:1 Польша (до 20 лет)
21.4% (31)
1:2 Колумбия (до 20 лет)
19.3% (28)
1:0 Польша (до 20 лет)
11% (16)
0:1 Колумбия (до 20 лет)
9% (13)
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