Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Польша (до 20 лет)
0:1
Перерыв
Колумбия (до 20 лет)
0'
0:1
23' Гол
Ангуло Иван
Польша (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет)

Ход матча

23'
0:1
Ангуло Иван

Предыдущие игры

Польша (до 20 лет) Последние 13 матчей: +6 =2 -5
Германия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет)
Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 4:0 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 2:1 Германия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:2 Польша (до 20 лет) Чехия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =6 -6
США (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 1:3 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:0 Венесуэла (до 20 лет) Чили до 20 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Эль Сальвадор (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Турция (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Австралия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 2:2 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Парагвай (до 20 лет) Чили до 20 1:0 Колумбия (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ivan Angulo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Польша (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет)
Польша (до 20 лет)
36.6% (53)
Ничья
30.3% (44)
Колумбия (до 20 лет)
33.1% (48)
1:1 Ничья
24.8% (36)
2:1 Польша (до 20 лет)
21.4% (31)
1:2 Колумбия (до 20 лет)
19.3% (28)
1:0 Польша (до 20 лет)
11% (16)
0:1 Колумбия (до 20 лет)
9% (13)
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