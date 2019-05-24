Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Жилина
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Стадион под Дубном
Ружомберок
1:0
4' ГолRobert Bozenik
40' Желтая карточкаFilip Kasa
40' Желтая карточкаКочан Матей
1:1
41' ПенальтиКесе Кристи
45' Желтая карточкаМыслович Патрик
50' Желтая карточкаIvan Santiago Diaz
53' Желтая карточкаКружляк Доминик
28
Benson
Anang
25
Filip
Kasa
14
Голубек
Якуб
21
Jan
Bernat
19
Чурма
Матей
16
Michal
Jonec
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Benson AnangЗащитник
-
25 Filip KasaЗащитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
21 Jan BernatПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Filip BalajНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Kentos
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
-
16 Michal JonecЗащитник
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
33 Мацик МатушВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Adam Brenkus
-
Главный тренер: Голубек Давид
Ход матча
4'
1:0
40'
40'
41'
1:1
45'
53'
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +7 =4 -9Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина
Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина Слован Братислава 5:2 Жилина Жилина 2:2 ДАК
Ружомберок Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь
Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок
Последние игры между собой
Жилина: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига Ружомберок 3:2 Жилина Суперлига Жилина 2:3 Ружомберок Суперлига
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