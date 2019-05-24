Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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  4. Суперлига. Группа А 2018-2019
Жилина
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
4' Гол
Robert Bozenik
40' Желтая карточка
Filip Kasa
40' Желтая карточка
Кочан Матей
1:1
41' Пенальти
Кесе Кристи
45' Желтая карточка
Мыслович Патрик
50' Желтая карточка
Ivan Santiago Diaz
53' Желтая карточка
Кружляк Доминик
63'
30
Голец
Доминик
28
Benson
Anang
25
Filip
Kasa
3
Кралик
Мартин
14
Голубек
Якуб
21
Jan
Bernat
9
Ivan
Santiago
Diaz
7
Мыслович
Патрик
15
Kristian
Vallo
32
Robert
Bozenik
8
Lukas
Janosik
34
Jan
Ctvrtecka
19
Чурма
Матей
2
Кружляк
Доминик
16
Michal
Jonec
13
Matej
Madlenak
11
Кочан
Матей
6
Кесе
Кристи
4
Matus
Kmet
32
Мустеданагич
Зинедин
20
Костадинов
Тихомир
15
Герец
Штефан
Жилина
4-3-3
Ружомберок
4-2-3-1

Ход матча

4'
Robert Bozenik
1:0
40'
Filip Kasa
 
40'
 
Кочан Матей
41'
1:1
Кесе Кристи
45'
Мыслович Патрик
 
50'
Ivan Santiago Diaz
 
53'
 
Кружляк Доминик
61'
Мигалик Ярослав
Benson Anang
 

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина
Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина Слован Братислава 5:2 Жилина Жилина 2:2 ДАК
Ружомберок Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь
Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок

Последние игры между собой

Жилина: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига
Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига Ружомберок 3:2 Жилина Суперлига Жилина 2:3 Ружомберок Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:0 10 7 1 2 29 - 14 80
2. ДАК 3:0 10 6 1 3 19 - 10 63
3. Ружомберок 1:1 10 6 3 1 15 - 8 57
4. Жилина 1:1 10 2 2 6 14 - 20 52
5. Земплин 0:3 10 2 2 6 10 - 23 40
6. Середь 0:1 10 2 1 7 11 - 23 38
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Patrik Myslovic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кесе Кристи из команды Ружомберок забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Кочан Матей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Filip Kasa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Robert Bozenik бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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