Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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ДАК
4:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Земплин
0'
1:0
18' Пенальти
Kristian Kostrna
2:0
23' Гол
Souleymane Kone
3:0
40' Пенальти
Abdulrahman Taiwo
40' Желтая карточка
Бещад Герард
4:0
52' Гол
Abdulrahman Taiwo
53'
36
Едличка
Мартин
20
Вида
Мате
6
Souleymane
Kone
37
Шатка
Любомир
26
Kristian
Kostrna
5
Tomas
Huk
10
Вида
Кристофер
13
Кальмар
Жолт
4
Ронен
Коннор
45
Чмелик
Лукаш
19
Abdulrahman
Taiwo
27
Бещад
Герард
9
Peter
Kolesar
32
Dominik
Spiriak
8
Грич
Якуб
26
Matus
Vojtko
12
Jozef
Simon
Turik
17
Диарра
Шейк
III
23
Касадо
Хосе
33
Martin
Kolesar
7
Christos
Kountouriotis
20
Sadam
Sulley
ДАК
4-1-4-1
Земплин
4-5-1

Ход матча

18'
Kristian Kostrna
1:0
23'
Souleymane Kone
2:0
40'
Abdulrahman Taiwo
3:0
40'
 
Бещад Герард
46'
 
Matej Trusa
Peter Kolesar
52'
Abdulrahman Taiwo
4:0

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ружомберок 1:0 ДАК ДАК 3:4 Середь Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава
Земплин 0:2 ДАК Середь 0:5 ДАК ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК ДАК 1:0 Сеница Спартак Трнава 3:1 ДАК ДАК 0:1 Слован Братислава ДАК 3:0 Маттерсбург Эсбьерг 0:0 ДАК Середь 0:1 ДАК Жилина 2:2 ДАК ДАК 0:0 Тренчин Ружомберок 0:1 ДАК ДАК 1:0 Нитра
Земплин Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина
Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава

Последние игры между собой

ДАК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Земплин 0:2 ДАК Суперлига Земплин 2:1 ДАК Суперлига ДАК 4:1 Земплин Суперлига ДАК 2:0 Земплин Суперлига
Земплин 1:2 ДАК Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига ДАК 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 ДАК Суперлига Земплин 1:1 ДАК Суперлига ДАК 3:1 Земплин Суперлига Земплин 0:3 ДАК Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:0 10 7 1 2 29 - 14 80
2. ДАК 3:0 10 6 1 3 19 - 10 63
3. Ружомберок 1:1 10 6 3 1 15 - 8 57
4. Жилина 1:1 10 2 2 6 14 - 20 52
5. Земплин 0:3 10 2 2 6 10 - 23 40
6. Середь 0:1 10 2 1 7 11 - 23 38
  • Второй тайм
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Abdulrahman Taiwo бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Земплин делает замену. Peter Kolesar уходит с поля, а Matej Trusa выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Бещад Герард получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Abdulrahman Taiwo из команды ДАК забивает с точки!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Souleymane Kone бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Kristian Kostrna из команды ДАК забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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