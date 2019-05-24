Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
1:0
18' ПенальтиKristian Kostrna
2:0
23' ГолSouleymane Kone
3:0
40' ПенальтиAbdulrahman Taiwo
40' Желтая карточкаБещад Герард
4:0
52' ГолAbdulrahman Taiwo
20
Вида
Мате
13
Кальмар
Жолт
45
Чмелик
Лукаш
27
Бещад
Герард
26
Matus
Vojtko
23
Касадо
Хосе
20
Sadam
Sulley
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Вида МатеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Чмелик ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
-
27 Бещад ГерардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Matus VojtkoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Касадо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Sadam SulleyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Til MavreticПолузащитник
- Нападающий
-
29 Matej Trusa
-
30 Tomas Drab
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
18'
1:0
23'
2:0
40'
40'
52'
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ружомберок 1:0 ДАК ДАК 3:4 Середь Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава
Земплин Последние 20 матчей: +9 =5 -6Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина
Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава
Последние игры между собой
ДАК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
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