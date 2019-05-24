Финляндия: Вейккауслига 2019

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КуПС
0:0
Перерыв

Стадион:
Ильвес
0'
33' Желтая карточка
Babacar Diallo
39' Желтая карточка
Менса Баба
45' Желтая карточка
Солдо Винко
1
Виртанен
Отсо
2
Kalle
Taimi
15
Babacar
Diallo
33
Солдо
Винко
13
Luis
Murillo
11
Ilmari
Niskanen
20
Саксман
Вилле
3
Reuben
Ayarna
8
Petteri
Pennanen
25
Tommi
Jyry
7
Карялайнен
Расмус
1
Mika
Hilander
22
Tariq
Kazi
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
6
Ойяла
Матиас
8
Iiro
Jaervinen
30
Yussif
Daouda
Moussa
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
5
Jair
25
Emile
Paul
Tendeng
7
Афум
Самуэль
КуПС
Ильвес

Ход матча

33'
Babacar Diallo
 
39'
 
Менса Баба
45'
Солдо Винко
 

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС
РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС КуПС 2:0 Ильвес ВПС 0:3 КуПС КуПС 1:1 Хонка РоПС 1:1 КуПС
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ильвес 0:0 Мариехамн Коккола ПВ 2:3 Ильвес РоПС 0:1 Ильвес Ильвес 1:1 Хонка
ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС Коккола ПВ 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 РоПС Ильвес 4:1 КуПС РоПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 Лахти КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 4:0 Кеми Кингс

Последние игры между собой

КуПС: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 15
Ильвес: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 2
Ильвес 4:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига
Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Солдо Винко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Менса Баба получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Бабакар Диалло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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