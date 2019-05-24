Финляндия: Вейккауслига 2019
КуПС
0:0
Перерыв
Стадион: Савон Саномат Ареена
Ильвес
33' Желтая карточкаBabacar Diallo
39' Желтая карточкаМенса Баба
45' Желтая карточкаСолдо Винко
33
Солдо
Винко
13
Luis
Murillo
25
Tommi
Jyry
22
Tariq
Kazi
13
Менса
Баба
5
Jair
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
-
13 Luis MurilloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Tommi JyryНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
10 Пурье АтсНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Tariq KaziЗащитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
33'
39'
45'
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +7 =8 -5Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ильвес 0:0 Мариехамн Коккола ПВ 2:3 Ильвес РоПС 0:1 Ильвес Ильвес 1:1 Хонка
Последние игры между собой
КуПС: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 15
Ильвес: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 2
Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
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