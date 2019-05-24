Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Катар (до 20 лет)
0:2
Первый тайм: 27'
Нигерия (до 20 лет)
0'
0:1
12' Гол
Maxwell Effiom
0:2
24' Гол
Henry Offia
27'
Катар (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Ход матча

12'
0:1
Maxwell Effiom
24'
0:2
Henry Offia

Предыдущие игры

Катар (до 20 лет) Последние 9 матчей: +0 =1 -8
Сенегал (до 20 лет) 2:1 Катар (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет)
Катар (до 20 лет) 2:3 Гондурас (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Испания (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 2:2 Россия (до 20 лет) Дания (до 20 лет) 3:1 Катар (до 20 лет) Чили до 20 4:2 Катар (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Niger U20 0:1 Нигерия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) 2:0 Burundi U20 Германия (до 20 лет) 1:0 Нигерия (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:0 КНДР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:4 Бразилия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 2:6 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:1 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 0:3 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:3 Португалия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Henry Offia бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Maxwell Effiom бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Катар (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет)
Катар (до 20 лет)
9.4% (13)
Ничья
10.8% (15)
Нигерия (до 20 лет)
79.9% (111)
1:2 Нигерия (до 20 лет)
35.3% (49)
0:1 Нигерия (до 20 лет)
17.3% (24)
0:2 Нигерия (до 20 лет)
16.5% (23)
1:1 Ничья
8.6% (12)
1:3 Нигерия (до 20 лет)
7.2% (10)
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