Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Катар (до 20 лет)
0:2
Первый тайм: 27'
Нигерия (до 20 лет)
0:1
12' ГолMaxwell Effiom
0:2
24' ГолHenry Offia
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Эллифи БахааПолузащитник
-
16 Hashim Ali
-
-
-
14 Eisa Palangi
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
13 Ali Malolah
-
-
12 Homam Ahmed
-
-
20 Ahmad Yasser
-
Главный тренер: Мигель Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
11 Henry Offia
-
-
-
- Запасные игроки
-
12 Огбу ИгохПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Айгбогун Пол
Ход матча
12'
0:1
24'
0:2
Предыдущие игры
Катар (до 20 лет) Последние 9 матчей: +0 =1 -8Сенегал (до 20 лет) 2:1 Катар (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Niger U20 0:1 Нигерия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) 2:0 Burundi U20 Германия (до 20 лет) 1:0 Нигерия (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:0 КНДР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:4 Бразилия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 2:6 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:1 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 0:3 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:3 Португалия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет)
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Украина (до 20 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|США (до 20 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Катар (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Катар (до 20 лет)
9.4% (13)
Ничья
10.8% (15)
Нигерия (до 20 лет)
79.9% (111)
1:2 Нигерия (до 20 лет)
35.3% (49)
0:1 Нигерия (до 20 лет)
17.3% (24)
0:2 Нигерия (до 20 лет)
16.5% (23)
1:1 Ничья
8.6% (12)
1:3 Нигерия (до 20 лет)
7.2% (10)
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