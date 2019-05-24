Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: NP3 Arena
АИК
0:1
26' ГолЭлюнусси Тарик
1:1
42' ГолDavid Batanero
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
23
Maic
Sema
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
28 Jack Lahne
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
26'
0:1
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =5 -12Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль
Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю
АИК Последние 20 матчей: +11 =6 -3АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 0
АИК 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Сундсвалль Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан АИК 1:0 Сундсвалль Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|2.
|АИК
|1:1
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|3.
|Хеккен
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|5.
|Юргорден
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|Хаммарбю
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|7.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|8.
|Норрчёпинг
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Эстерсунд
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|11.
|Кальмар
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|12.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|13.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Сундсвалль
|1:1
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
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