Швеция: Аллсвенскан 2019

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Сундсвалль
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
АИК
0'
0:1
26' Гол
Элюнусси Тарик
1:1
42' Гол
David Batanero
59'
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
4
Блумквист
Александр
19
Pol
Moreno
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
3
Мюрестам
Давид
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
30
Peter
Wilson
II
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
18
Хуссейн
Билаль
16
Салетрос
Антон
20
Элюнусси
Тарик
36
Гойтом
Хенок
Сундсвалль
3-4-3
АИК
3-5-2

Ход матча

25'
Конате Па
Блумквист Александр
 
26'
0:1
Элюнусси Тарик
(Гойтом Хенок)
42'
David Batanero
(Jonathan Tamimi)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль
Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю
АИК Последние 20 матчей: +11 =6 -3
АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна
Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 0
Сундсвалль 1:1 АИК Товарищеские матчи АИК 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 АИК Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 АИК Аллсвенскан
АИК 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Сундсвалль Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан АИК 1:0 Сундсвалль Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 10 6 3 1 17 - 8 21
2. АИК 1:1 11 6 3 2 14 - 9 21
3. Хеккен 10 6 2 2 16 - 8 20
4. Гётеборг 10 5 3 2 18 - 10 18
5. Юргорден 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Хаммарбю 10 5 3 2 18 - 12 18
7. Эльфсборг 10 4 3 3 15 - 16 15
8. Норрчёпинг 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Эстерсунд 10 3 4 3 11 - 14 13
10. Эребру 10 3 2 5 14 - 18 11
11. Кальмар 10 2 5 3 9 - 11 11
12. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
13. Хельсинборг 10 2 3 5 11 - 17 9
14. Сундсвалль 1:1 11 2 3 6 13 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 10 1 3 6 9 - 16 6
16. Фалькенберг 10 1 2 7 8 - 20 5
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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