Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Украина (до 20 лет)
 
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Предыдущие игры

Украина (до 20 лет) Последние 5 матчей: +2 =1 -2
Польша (до 21 года) 2:0 Украина (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) Мьянма (до 20 лет) 0:6 Украина (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет)
США (до 20 лет) Последние 20 матчей: +15 =2 -3
США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:0 Коста-Рика (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:0 Suriname U20
Saint Vincent and The Grenadines U20 0:6 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:1 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) U.S. Virgin Islands U20 0:13 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:1 Puerto Rico U20 Венесуэла (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:0 Гондурас (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Гаити (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:1 Панама (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:6 Франция (до 19 лет)

Последние игры между собой

Украина (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
США (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Украина (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) Чемпионат мира (до 20 лет)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Украина (до 20 лет) - США (до 20 лет)

    До начала игры, которая состоится 24.05.2019, осталось 19 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Украина (до 20 лет) - США (до 20 лет)
    Украина (до 20 лет)
    59% (62)
    Ничья
    26.7% (28)
    США (до 20 лет)
    14.3% (15)
    2:1 Украина (до 20 лет)
    38.1% (40)
    1:1 Ничья
    25.7% (27)
    1:0 Украина (до 20 лет)
    12.4% (13)
    1:2 США (до 20 лет)
    10.5% (11)
    2:0 Украина (до 20 лет)
    4.8% (5)
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