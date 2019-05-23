Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Предыдущие игры
США (до 20 лет) Последние 20 матчей: +15 =2 -3США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:0 Коста-Рика (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:0 Suriname U20
Saint Vincent and The Grenadines U20 0:6 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:1 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) U.S. Virgin Islands U20 0:13 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:1 Puerto Rico U20 Венесуэла (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:0 Гондурас (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Гаити (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:1 Панама (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:6 Франция (до 19 лет)
Последние игры между собой
Украина (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
США (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина (до 20 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|США (до 20 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Катар (до 20 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Нигерия (до 20 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Украина (до 20 лет)
59% (62)
Ничья
26.7% (28)
США (до 20 лет)
14.3% (15)
2:1 Украина (до 20 лет)
38.1% (40)
1:1 Ничья
25.7% (27)
1:0 Украина (до 20 лет)
12.4% (13)
1:2 США (до 20 лет)
10.5% (11)
2:0 Украина (до 20 лет)
4.8% (5)
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