Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Уругвай (до 20 лет)
3:1
Конец матча
Норвегия (до 20 лет)
0'
1:0
21' Гол
Нуньес Дарвин
2:0
29' Гол
Хинелья Франсиско
2:1
47' Гол
Дале Кристиан
3:1
87' Гол
Родригес Пол
90'+5
Уругвай (до 20 лет)
Норвегия (до 20 лет)

Ход матча

21'
Нуньес Дарвин
1:0
29'
Хинелья Франсиско
2:0
46'
Элисальде Эдгар
Араухо Рональд
 
47'
2:1
Дале Кристиан
65'
 
Кристенсен Тобиас
Марковик Эман
73'
 
Хёуге Йенс
Брюнхильдсен Ола
76'
 
Торстведт Кристиан
Свендсен Тобиас
77'
Скьяппакассе Николас
Родригес Сантьяго
 
84'
Барриос Мартин
Мендес Бруно II
 
87'
Родригес Пол
3:1

Предыдущие игры

Уругвай (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:1 Венесуэла (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Япония (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Сербия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 3:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 6:1 Чили до 20
Норвегия (до 20 лет) Последние 4 матча: +2 =0 -2
Германия (до 20 лет) 4:0 Норвегия (до 20 лет) Норвегия (до 20 лет) 4:1 Аргентина (до 20 лет) Норвегия (до 20 лет) 2:1 Канада (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 4:2 Норвегия (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Francisco Ginella бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Darwin Nunez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Уругвай (до 20 лет) 3:1 Норвегия (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)
91.5% (129)
Ничья
5.7% (8)
Норвегия (до 20 лет)
2.8% (4)
2:1 Уругвай (до 20 лет)
33.3% (47)
2:0 Уругвай (до 20 лет)
24.1% (34)
1:0 Уругвай (до 20 лет)
21.3% (30)
3:0 Уругвай (до 20 лет)
6.4% (9)
3:1 Уругвай (до 20 лет)
5.7% (8)
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