Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Уругвай (до 20 лет)
3:1
Конец матча
Норвегия (до 20 лет)
1:0
21' ГолНуньес Дарвин
2:0
29' ГолХинелья Франсиско
2:1
47' ГолДале Кристиан
3:1
87' ГолРодригес Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Родригес ПолНападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Хакон ТомасНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
Главный тренер: Йохансен Поль Арне
Ход матча
21'
1:0
29'
47'
2:1
87'
3:1
Предыдущие игры
Уругвай (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =4 -8Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:1 Венесуэла (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Япония (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Сербия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 3:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 6:1 Чили до 20
Норвегия (до 20 лет) Последние 4 матча: +2 =0 -2Германия (до 20 лет) 4:0 Норвегия (до 20 лет) Норвегия (до 20 лет) 4:1 Аргентина (до 20 лет) Норвегия (до 20 лет) 2:1 Канада (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 4:2 Норвегия (до 20 лет)
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Новая Зеландия (до 20 лет)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Уругвай (до 20 лет)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Норвегия (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Гондурас (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Уругвай (до 20 лет)
91.5% (129)
Ничья
5.7% (8)
Норвегия (до 20 лет)
2.8% (4)
2:1 Уругвай (до 20 лет)
33.3% (47)
2:0 Уругвай (до 20 лет)
24.1% (34)
1:0 Уругвай (до 20 лет)
21.3% (30)
3:0 Уругвай (до 20 лет)
6.4% (9)
3:1 Уругвай (до 20 лет)
5.7% (8)
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