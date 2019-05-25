США: МЛС 2019
Орландо Сити
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Orlando City Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
17' Желтая карточкаEmil Cuello
0:1
20' ГолДос Сантос Хонатан
45' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
17
Нани
Луиш
14
Корона
Джо
27
Emil
Cuello
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Josue ColmanНападающий
-
27 Kamal Miller
-
19 Benji Michel
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Emil CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Ethan Zubak
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
17'
20'
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +5 =4 -11Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто
Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|2.
|Ди Си Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|14
|6
|3
|5
|15 - 19
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|0:1
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|9
|4
|1
|32 - 9
|31
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|Даллас
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|2
|9
|17 - 30
|5
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