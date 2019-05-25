США: МЛС 2019

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Орландо Сити
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
17' Желтая карточка
Emil Cuello
0:1
20' Гол
Дос Сантос Хонатан
45' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
56'
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
44
Моутинью
Жоау
4
Джонсон
Уилл
8
Jhegson
Mendez
7
Cristian
Higuita
9
Chris
Mueller
13
Tesho
Akindele
17
Нани
Луиш
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
16
Шельвик
Йорген
8
Дос
Сантос
Хонатан
14
Корона
Джо
17
Ллетгет
Себастьян
11
Fabio
Alvarez
27
Emil
Cuello
18
Антуна
Уриэль
Орландо Сити
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Emil Cuello
20'
0:1
Дос Сантос Хонатан
45'
 
Гонсалес Джанкарло

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто
Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 7 3 3 23 - 12 24
2. Ди Си Юнайтед 14 7 3 4 18 - 13 24
3. Монреаль Импакт 14 6 3 5 15 - 19 21
4. Атланта Юнайтед 12 6 2 4 13 - 9 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 13 4 4 5 20 - 17 16
9. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
10. Орландо Сити 0:1 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12
12. Цинциннати 13 3 2 8 11 - 23 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 9 4 1 32 - 9 31
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 11 7 2 2 20 - 12 23
5. Миннесота Юнайтед 12 5 3 4 20 - 18 18
6. Даллас 13 5 3 5 17 - 17 18
7. Реал Солт-Лейк 12 5 1 6 18 - 20 16
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Ванкувер Уайткэпс 14 3 5 6 14 - 18 14
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 12 1 2 9 17 - 30 5
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Гонсалес Джанкарло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Дос Сантос Хонатан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Emil Cuello получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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