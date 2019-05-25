США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
Позже
Стадион: Рио Тинто
Атланта Юнайтед
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
13
Nick
Besler
17
Corey
Baird
20
Шеа
Брек
28
Перейра
Дион
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
10 Плата ЖоаоНападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
51 Andew Putna
-
12 Леннон Брукс
-
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто
Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано Эредиано 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|2.
|Ди Си Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|14
|6
|3
|5
|15 - 19
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|9
|4
|1
|32 - 9
|31
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|Даллас
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|2
|9
|17 - 30
|5
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