США: МЛС 2019

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20:45 Позже

Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)

Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге 2 (Финал)

Дания: Второй дивизион: Понижение

Ирландия: Первый дивизион

2 Ней Монгол

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14:35 Позже

0 Академия им. В.Понедельника

Россия: Второй дивизион. Зона Юг

Словакия: Суперлига. Группа А

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05:30 Позже

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04:05 Позже

Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1 (1/2 финала)

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа C)