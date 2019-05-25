США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
4:2
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Монреаль Импакт
1:0
7' ГолChristian Ramirez II
2:0
28' ГолВела Карлос
3:0
31' ГолLatif Blessing
4:0
55' ГолTristan Blackmon
4:1
70' Гол в свои воротаEddie Segura
83' Желтая карточкаWalker Zimmerman
4:2
85' ПенальтиТайдер Сафир
10
Вела
Карлос
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
28
Shamit
Shome
32
Азира
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Joshua Perez
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
13 Ken Krolicki
-
Главный тренер: Гард Реми
Ход матча
7'
28'
2:0
31'
3:0
55'
4:0
70'
4:1
83'
85'
4:2
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити
Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монреаль Импакт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|2.
|Ди Си Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|15
|6
|3
|6
|17 - 23
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|5.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|6.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|7.
|Даллас
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|2
|9
|17 - 30
|5
Загрузка...