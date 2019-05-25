США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
4:2
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
1:0
7' Гол
Christian Ramirez II
2:0
28' Гол
Вела Карлос
3:0
31' Гол
Latif Blessing
4:0
55' Гол
Tristan Blackmon
4:1
70' Гол в свои ворота
Eddie Segura
83' Желтая карточка
Walker Zimmerman
4:2
85' Пенальти
Тайдер Сафир
90'+4
1
Миллер
Тайлер
27
Tristan
Blackmon
25
Walker
Zimmerman
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Mark
Anthony
Kaye
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
10
Вела
Карлос
21
Christian
Ramirez
II
9
Diego
Rossi
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
5
Диалло
Закария
22
Райтала
Юкка
3
Ловиц
Дэниел
28
Shamit
Shome
32
Азира
Майкл
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
10
Пиатти
Игнасио
Лос-Анджелес
4-3-3
Монреаль Импакт
4-3-3

Ход матча

7'
Christian Ramirez II
1:0
28'
Вела Карлос
(Eduard Atuesta)
2:0
31'
Latif Blessing
(Diego Rossi)
3:0
41'
 
Mathieu Choiniere
Оквонкво Орджи
55'
Tristan Blackmon
(Вела Карлос)
4:0
64'
 
Ken Krolicki
Пиатти Игнасио
65'
Диоманде Адама
Christian Ramirez II
 
70'
4:1
Eddie Segura
72'
Орта Андре
Eduard Atuesta
 
77'
 
Anthony Jackson-Hamel
Maximiliano Nicolas Urruti
83'
Walker Zimmerman
 
85'
4:2
Тайдер Сафир
90'
Joshua Perez
Diego Rossi
 

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити
Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монреаль Импакт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 7 3 3 23 - 12 24
2. Ди Си Юнайтед 14 7 3 4 18 - 13 24
3. Монреаль Импакт 15 6 3 6 17 - 23 21
4. Атланта Юнайтед 13 6 2 5 14 - 11 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 13 4 4 5 20 - 17 16
9. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12
12. Цинциннати 13 3 2 8 11 - 23 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 11 7 2 2 20 - 12 23
5. Реал Солт-Лейк 13 6 1 6 20 - 21 19
6. Миннесота Юнайтед 12 5 3 4 20 - 18 18
7. Даллас 13 5 3 5 17 - 17 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Ванкувер Уайткэпс 14 3 5 6 14 - 18 14
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 12 1 2 9 17 - 30 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Монреаль Импакт делает замену. Оквонкво Орджи уходит с поля, а Mathieu Choiniere выходит на его замену.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Christian Ramirez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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