Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Хартберг
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Адмира
1:0
18' ГолТадич Дарио
28
Juergen
Heil
24
Тадич
Дарио
22
Marcus
Maier
27
Emanuel
Aiwu
31
Пуш
Коля
10
Тот
Даниэль
11
Бакыш
Синан
16
Шмидт
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Marcus MaierЗащитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Нападающий
-
16 Шмидт ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Marco Kadlec
-
Главный тренер: Reiner Geyer
Ход матча
18'
1:0
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг
Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 5:2 Хартберг Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Хартберг 3:2 Капфенберг Хартберг 1:2 Лафниц Хартберг 3:3 Винер Нойштадт Хартберг 7:2 Глайсдорф
Адмира Последние 20 матчей: +8 =6 -6FC Marchfeld Mannsdorf 5:1 Адмира Адмира 4:0 Санкт-Пёльтен-2 Адмира 3:2 Ваккер Инсбрук Альтах 2:2 Адмира
Парндорф 1:1 Адмира Адмира 0:4 Эбрайхсдорф Адмира 3:4 Рапид Вена Адмира 4:0 Wiener SK Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Адмира 2:1 Хартберг Штадлау 3:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Адмира 1:1 Альтах Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира Трайскирхен 1:3 Адмира Вольфсбергер 2:2 Адмира
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|33
|2.
|Маттерсбург
|0:2
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|28
|3.
|Альтах
|0:0
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|26
|4.
|Адмира
|0:1
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|22
|5.
|Хартберг
|1:0
|10
|3
|0
|7
|11 - 20
|22
|6.
|Ваккер Инсбрук
|2:0
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|20
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