Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Хартберг
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Адмира
0'
1:0
18' Гол
Тадич Дарио
23'
1
Rene
Swete
19
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Michael
Huber
31
Thomas
Rotter
7
Siegfred
Rasswalder
5
Florian
Sittsam
28
Juergen
Heil
14
Florian
Flecker
9
Реп
Райко
27
Zakaria
Sanogo
24
Тадич
Дарио
1
Ляйтнер
Андреас
22
Marcus
Maier
27
Emanuel
Aiwu
23
Pascal
Petlach
3
Milos
Spasic
31
Пуш
Коля
19
Wilhelm
Vorsager
10
Тот
Даниэль
11
Бакыш
Синан
44
Marin
Jakolis
16
Шмидт
Патрик
Хартберг
4-2-3-1
Адмира
4-3-3

Ход матча

18'
Тадич Дарио
(Florian Flecker)
1:0

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг
Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 5:2 Хартберг Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Хартберг 3:2 Капфенберг Хартберг 1:2 Лафниц Хартберг 3:3 Винер Нойштадт Хартберг 7:2 Глайсдорф
Адмира Последние 20 матчей: +8 =6 -6
FC Marchfeld Mannsdorf 5:1 Адмира Адмира 4:0 Санкт-Пёльтен-2 Адмира 3:2 Ваккер Инсбрук Альтах 2:2 Адмира
Парндорф 1:1 Адмира Адмира 0:4 Эбрайхсдорф Адмира 3:4 Рапид Вена Адмира 4:0 Wiener SK Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Адмира 2:1 Хартберг Штадлау 3:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Адмира 1:1 Альтах Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира Трайскирхен 1:3 Адмира Вольфсбергер 2:2 Адмира

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:0 10 6 2 2 21 - 13 33
2. Маттерсбург 0:2 10 4 2 4 13 - 10 28
3. Альтах 0:0 10 4 5 1 16 - 11 26
4. Адмира 0:1 10 3 3 4 15 - 18 22
5. Хартберг 1:0 10 3 0 7 11 - 20 22
6. Ваккер Инсбрук 2:0 10 4 0 6 13 - 17 20
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Тадич Дарио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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