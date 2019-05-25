Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Альянц
Альтах
24
Ауэр
Штефан
39
Любичич
Деян
29
Алар
Дени
23
Цех
Бенедикт
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Алар ДениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Губари ШеркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =2 -6Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Альтах 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Адмира Рапид Вена 3:0 Винер Нойштадт Рапид Вена 2:2 Хартберг Маттерсбург 2:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Интер Милан 4:0 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Хартберг Рапид Вена 0:1 Интер Милан Рапид Вена 5:2 Триглав
Альтах Последние 20 матчей: +6 =9 -5Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук
Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Альтах: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:2 Альтах Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|33
|2.
|Маттерсбург
|0:2
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|28
|3.
|Альтах
|0:0
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|26
|4.
|Адмира
|0:1
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|22
|5.
|Хартберг
|1:0
|10
|3
|0
|7
|11 - 20
|22
|6.
|Ваккер Инсбрук
|2:0
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|20
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