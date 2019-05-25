Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Альтах
0' 25'
21
Кнофлах
Тобиас
24
Ауэр
Штефан
20
Хофманн
Максимилиан
48
Patrick
Obermuller
19
Поцманн
Марвин
39
Любичич
Деян
15
Мартич
Мануэль
23
Турнвальд
Мануэль
29
Алар
Дени
36
Аразе
Кельвин
22
Павлович
Андрия
1
Кобрас
Мартин
28
Андерсон
Оливейра
23
Цех
Бенедикт
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
11
Майлингер
Марко
4
Samuel
Gouet
21
Писингер
Симон
16
Шрайнер
Эммануэль
30
Manfred
Fischer
37
Бериша
Мергим
Рапид Вена
4-2-3-1
Альтах
4-4-1-1

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Альтах 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Адмира Рапид Вена 3:0 Винер Нойштадт Рапид Вена 2:2 Хартберг Маттерсбург 2:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Интер Милан 4:0 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Хартберг Рапид Вена 0:1 Интер Милан Рапид Вена 5:2 Триглав
Альтах Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук
Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Альтах: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига
Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:2 Альтах Кубок Австрии
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:0 10 6 2 2 21 - 13 33
2. Маттерсбург 0:2 10 4 2 4 13 - 10 28
3. Альтах 0:0 10 4 5 1 16 - 11 26
4. Адмира 0:1 10 3 3 4 15 - 18 22
5. Хартберг 1:0 10 3 0 7 11 - 20 22
6. Ваккер Инсбрук 2:0 10 4 0 6 13 - 17 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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