Швеция: Аллсвенскан 2019
Мальмё
3:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Stadion - Malmoe
АФК Эскильстуна
12' Желтая карточкаFerid Ali
1:0
26' ГолМолинс Гильермо
47' Желтая карточкаРаскай Анель
2:0
52' ГолАнтонссон Маркус
3:0
65' ГолМолинс Гильермо
27
Далин
Юхан
19
Felix
Michel
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
10
Ferid
Ali
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Felix MichelЗащитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Ход матча
12'
26'
47'
52'
2:0
65'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё
Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
АФК Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Гётеборг
|1:0
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|3.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Хеккен
|0:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 9
|20
|5.
|Юргорден
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|Хаммарбю
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|7.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|8.
|Норрчёпинг
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Эстерсунд
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|11.
|Кальмар
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|12.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|13.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Сундсвалль
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:2
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|16.
|Фалькенберг
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
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