Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
3:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
АФК Эскильстуна
0'
12' Желтая карточка
Ferid Ali
1:0
26' Гол
Молинс Гильермо
47' Желтая карточка
Раскай Анель
2:0
52' Гол
Антонссон Маркус
3:0
65' Гол
Молинс Гильермо
68'
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
20
Инносент
Бонке
6
Левицки
Оскар
4
Сафари
Беранг
32
Бергет
Йо
Инге
14
Кристиансен
Андерс
8
Траустасон
Арнор
5
Рикс
Сёрен
11
Молинс
Гильермо
23
Антонссон
Маркус
1
Ole
Soederberg
19
Felix
Michel
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
16
Samuel
Nnamani
10
Ferid
Ali
Мальмё
4-4-2
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

12'
 
Ferid Ali
26'
Молинс Гильермо
(Бергет Йо Инге)
1:0
47'
 
Раскай Анель
52'
Антонссон Маркус
(Ларссон Эрик)
2:0
65'
Молинс Гильермо
3:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё
Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
АФК Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна Аллсвенскан Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 11 7 3 1 19 - 8 24
2. Гётеборг 1:0 11 6 3 2 19 - 10 21
3. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Хеккен 0:1 11 6 2 3 16 - 9 20
5. Юргорден 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Хаммарбю 10 5 3 2 18 - 12 18
7. Эльфсборг 10 4 3 3 15 - 16 15
8. Норрчёпинг 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Эстерсунд 10 3 4 3 11 - 14 13
10. Эребру 10 3 2 5 14 - 18 11
11. Кальмар 10 2 5 3 9 - 11 11
12. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
13. Хельсинборг 10 2 3 5 11 - 17 9
14. Сундсвалль 11 2 3 6 13 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 0:2 11 1 3 7 9 - 18 6
16. Фалькенберг 10 1 2 7 8 - 20 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Молинс Гильермо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Ferid Ali получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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