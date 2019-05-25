Финляндия: Вейккауслига 2019
РоПС
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Кескускенття
СЯК Сейнайоки
43' Желтая карточкаKalle Katz
0:1
45' ГолОлейник Денис
59' Желтая карточкаМуйнонен Эту
61' Желтая карточкаJude Ekow Arthur
1:1
63' ГолМуйнонен Эту
14
Муйнонен
Эту
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
10
Billy
Ions
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Billy IonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
Ход матча
43'
45'
0:1
59'
61'
63'
1:1
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +9 =2 -9ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +4 =8 -8СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ
ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
РоПС: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
СЯК Сейнайоки: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
РоПС 0:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Кубок лиги РоПС 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
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