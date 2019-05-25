Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
РоПС
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
43' Желтая карточка
Kalle Katz
0:1
45' Гол
Олейник Денис
59' Желтая карточка
Муйнонен Эту
61' Желтая карточка
Jude Ekow Arthur
1:1
63' Гол
Муйнонен Эту
68'
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
7
Рахими
Юнесс
14
Муйнонен
Эту
6
Atte
Sihvonen
10
Лингман
Лукас
33
Агналдо
Жуниор
23
Niklas
Jokelainen
33
Аксалу
Михкель
5
Хатакка
Дани
17
Ville
Tikkanen
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
8
Ерёменко
Сергей
7
Ягуби
Моштаг
6
Jude
Ekow
Arthur
26
Сараярви
Йессе
10
Billy
Ions
11
Олейник
Денис
РоПС
СЯК Сейнайоки

Ход матча

43'
Kalle Katz
 
45'
0:1
Олейник Денис
59'
Муйнонен Эту
 
61'
 
Jude Ekow Arthur
63'
Муйнонен Эту
1:1

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +9 =2 -9
ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК
РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС Коккола ПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 Коккола ПВ Хака 0:1 РоПС РоПС 3:2 КуПС РоПС 0:2 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки ВПС 2:1 РоПС Ильвес 1:1 РоПС РоПС 1:0 Ильвес ВПС 1:2 РоПС ТПС 1:2 РоПС РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +4 =8 -8
СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ
ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки

Последние игры между собой

РоПС: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
СЯК Сейнайоки: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Вейккауслига
РоПС 0:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Кубок лиги РоПС 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
  • Второй тайм
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Муйнонен Эту бьет в цель!
  • Желтая карточка
    61'
    Jude Ekow Arthur получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    Муйнонен Эту получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Олейник Денис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Kalle Katz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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